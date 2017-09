Un problema de base Erick Green lanza ante la defensa del MoraBanc. / EFE/Kai Försterling Diot ha llegado lesionado del Eurobasket y Vives regresa hoy El MoraBanc se lleva el Ciudad de Valencia tras contener el intento de remontada taronja, comandado por Green, en el último cuarto JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 17 septiembre 2017, 23:51

Si existe un escenario que asustaría a cualquier entrenador recién llegado a un equipo es el de no tener a los bases con los que va a disputar la temporada a cinco días del inicio del primer partido oficial. Así de cuesta arriba se le ha puesto a Txus Vidorreta su llegada al Valencia Basket, con lo que la paciencia deberá ser el adjetivo que lleve aparejado el nuevo proyecto taronja, al menos, en sus primeros meses. Otro escenario sería tan absurdo como peligroso. Diot volvió a no vestirse de corto, como ocurrió en el partido de Castellón, puesto que ha regresado del Eurobasket lesionado y se ha querido mantener la precaución. Teniendo en cuenta que el otro base de la plantilla, Vives, vuelve hoy a casa vía Madrid tras terminar el Eurobasket, no es mala decisión con el francés. El dato objetivo es que la Supercopa, y con ella la temporada oficial, arrancará sin que ninguno de los dos timones haya entrenado una sola vez a las órdenes de Txus Vidorreta. Algo inédito.

El problema, evidentemente, ha sido del surrealista calendario fruto de las luchas intestinas entre la FIBA y las ligas nacionales y no de Pedro Llompart. El veterano base disputó ayer el último partido de su contrato temporal aunque si Diot no se recupera a tiempo de la Supercopa todo puede suceder con el balear a corto plazo. Si algo quedó demostrado ayer es que la ayuda de Rafa Martínez en el base, como ocurrió la pasada temporada por las lesiones, debe ser como mucho algo coyuntural.

«Mi estilo no es poner excusas porque habíamos jugador mejor otros partidos pero sabíamos a lo que veníamos». Así de contundente se mostró ayer Vidorreta tras la derrota ante el MoraBanc Andorra (66-72), que se llevó el trofeo Ciudad de Valencia. El técnico vasco dejó claro, eso sí, que su equipo viajará a Las Palmas con la idea de luchar por el título: «Iremos a la Supercopa con dos entrenamientos de los internacionales españoles pero tenemos mucha ilusión de ganar al Unicaja y jugar la final. Tenemos que conseguir ser equipo en pocos días».

Tras el 7-2 inicial, el conjunto andorrano endosó a los locales un parcial de 24-45

La inercia de la celebración previa al partido llevó al conjunto taronja a poner un 7-2 inicial que fue contestado con un parcial de 24-45 hasta el final de la primera parte (31-47). El conjunto andorrano, con Jaime Fernández y Albicy al timón, imprimió siempre el ritmo que más le convino. Si algo pudo sacar positivo el cuerpo técnico valenciano del partido de presentación fue la reacción en el segundo tiempo. Quedó claro que el Valencia Basket, aunque tenga cinco bajas y Dubljevic lleve dos entrenamientos con el equipo, es un conjunto al que hay que respetar. De la mano de Erick Green, que volvió a ser el mejor taronja, y el despertar anotador de Doornekamp coqueteó con la remontada (64-71). Dubljevic recortó aún más la renta con una trabajada canasta (66-71). Restaban dos minutos para el final y los de Vidorreta tuvieron hasta cinco lanzamientos triples para haber puesto el final de partido en un pañuelo, pero el balón no quiso entrar. Esa reacción sí que suma al proceso de construcción del proyecto de Vidorreta. A fuego lento, no se puede pedir más. Ni menos.