Primera derrota taronja que pudo salir muy cara Doornekamp vuela para ejecutar el mate en el que acabó lesionado tras el golpe de Diagne. / acbphoto El Andorra se lleva el partido por su mayor rotación, Abalde debuta con buenas sensaciones y Thomas prolonga su momento dulce de juego Doornekamp regresa a Valencia con cinco grapas en la cabeza tras sufrir una dura falta de Diagne y caer en mala postura JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 3 septiembre 2017, 23:58

«Nos ha faltado gasolina para llevarnos el partido pero en pretemporada lo importante no es ganar sino ver cómo compites. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias». La reflexión de Txus Vidorreta tras la derrota del Valencia Basket frente al MoraBanc Andorra en Moralzarzal resumió a la perfección lo visto en el segundo partido de preparación del conjunto taronja. Tras la lesión de Doornekamp, el conjunto taronja disputó toda la segunda parte con tan sólo Will Thomas y Pleiss como pivots. Teniendo en cuenta que tampoco cuenta el vasco con sus bases hasta que termine el Eurobasket... cualquier valoración más allá del lógico proceso de puesta en forma no tiene ningún sentido en el actual formato de pretemporada.

Mucho más importante que la derrota pudo ser la lesión de Aaron Doornekamp. El canadiense ejecutó un potente mate a una mano a 43 segundos del descanso sin pensar que por detrás le iba a atropellar, sin ningún sentido, Diagne. Una acción muy peligrosa, chocando en el aire por detrás cuando no tenía ninguna opción, que acabó con Doornekamp cayendo a plomo e impactando con el hombro derecho y esa parte de la cabeza en el parquet. El interior ya no volvió a jugar y regresó a Valencia con cinco grapas en la cabeza y un fuerte dolor en el hombro y en el cuello. El banquillo andorrano protestó la falta. «La valoración no es todo lo positiva que nos gustaría por la lesión de Doornekamp, que esperemos que no sea más grave pero que le ha impedido jugar. Ha tenido un golpe importante con una brecha en la cabeza y un golpe en el cuello. Ha tenido una caída muy mala, esperemos que sea una cuestión de tener unos días de descanso y no haya nada más», lamentó Vidorreta tras el partido.

Con media plantilla fuera de combate, el Valencia Basket se quedó con los detalles de crecimiento del partido. Abalde debutó de taronja, con buenas sensaciones a las que acompañó con 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Thomas certificó, ya fue el mejor frente al Fuenlabrada, que está prolongando su dulce final de temporada (18 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración) y Erick Green, que jugó por momentos de base, volvió a generarse sus propios tiros en los momentos más apretados. Eso, cuando cuenten las victorias de verdad, puede valer oro en partidos espesos.

El Andorra saltó mucho más acertado al encuentro (6-20) pero el Valencia Basket reaccionó con un parcial de 33-11 hasta el momento en el que Doornekamp se retiró de la pista (39-31). En el tercer cuarto, un triple de Llompart elevó la renta a diez (48-38) pero el Andorra reaccionó con un acertado Stevic (69-69 tras una falta antideportiva de Pleiss). El cambio de esa norma, endurecida para castigar con dos tiros y banda todos los contactos innecesarios en transición incluyendo los que se producían en una posición frontal que hasta ahora no tenían tal sanción, promete ser uno de los puntos más calientes del inicio de temporada. Hasta tres le señalaron al Valencia Basket en el último cuarto. Abalde dio opciones en los últimos segundos con un triple (75-77) pero Albicy sentenció.