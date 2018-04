«Estamos preparados para dar el último paso» Domingo, 29 abril 2018, 00:15

El técnico taronja transmitió tras la victoria una mezcla perfecta de tranquilidad y ambición antes de la batalla final: «El objetivo desde el primer día tenía sus pasos. El primero era clasificarnos entre los cuatro primeros en la Liga Regular, el segundo era comenzar la Fase Final desde cero para ganarte el derecho de jugar el partido decisivo. No comenzó como esperábamos pero tuvimos dureza mental para saber responder muy bien en los siguientes dos partidos. Ahora llega el tercero, jugar la final contra el Celta. Hemos dado dos y estamos preparados para dar el último paso. En esfuerzo y entrega vamos a dar el cien por cien aunque sabemos que va a ser un partido muy igualado». Con respecto al quinteto final de canteranas, no escondió su emoción: «Es un orgullo como valenciano que tengamos cada vez más jugadoras valencianas, para eso está L'Alqueria. Me siento más realizado».