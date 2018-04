«Poco a poco, el Valencia Basket será un equipo que luche por los títulos» Elisa Aguilar, en la presentación de la Fase Final. / jesús signes Elisa Aguilar, directora de la Oficina de las Ligas FEB, manda un mensaje a la Fonteta: «Es la hora de que toda esa afición que ha estado esperando tantos años venga a la Fase Final» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:48

Hablar de Elisa Aguilar López (Madrid, 1976) es hacerlo de la jugadora más icónica del Ros Casares Valencia entre 2002 y 2010. Con 5 Ligas y 6 Copas de la Reina a sus espaldas, la que fuera una de las bases con más talento del baloncesto español vivió en 2012, ya fuera del equipo, el palo de la desaparición del conjunto valenciano. Seis años después regresa a Valencia como integrante de la FEB para la Fase Final de la Liga Femenina 2 que se disputará en la Fonteta.

-¿Qué supone volver a Valencia?

-Volver a Valencia es volver a casa. Aquí viví mis mejores años como jugadora y para mí que Valencia tenga la posibilidad de subir a la Liga DIA es algo importante. Creo que la ciudad necesita un equipo en la Liga Femenina pero la fase de ascenso es muy complicada.

-¿Va a responder el público?

-Si algo ha demostrado Valencia es que es una ciudad de baloncesto, ya sea masculino o femenino. Estoy convencida de que la respuesta de la gente va a ser apoyar a sus equipos para que el domingo 29 se consiga algún ascenso.

-Hace seis años de la desaparición del Ros. Tener a dos equipos valencianos luchando por el ascenso parece un guión de película.

-En el momento el que el Ros Casares desapareció fue un jarro de agua fría para todos. En ese momento era el mejor equipo de España y eso es algo que cuesta remontar. Creo que al Valencia Basket y al Picken Claret hay que agradecerles el esfuerzo que han hecho por el baloncesto femenino porque seis años después de ese momento complicado van a luchar por devolver a la ciudad a la máxima categoría.

-¿Aquel golpe fue más duro porque acababa de ganar la Euroliga?

-Sí, yo creo que el palo fue más duro por eso. Fue un golpe muy grande porque ese Ros Casares, desde el minuto uno que se crea, empieza poco a poco a tener mucha masa social y mayor presencia en lo que es la sociedad valenciana. Ganamos muchos títulos y eso hace que la gente se vaya ilusionando. Llegó esa ansiada Euroliga y cuando se gana se dio la mala noticia de que el club tenía que desaparecer. Fue un golpe muy duro para todos, no sólo para Valencia sino para toda España.

-¿Considera que si el Valencia Basket logra el ascenso va a querer emular al Dorna y al Ros?

-No tengo la idea de la mentalidad que tiene el club pero creo que están haciendo las cosas muy bien. Han ido haciendo las cosas paso a paso y lo que está claro es que el Valencia Basket es un club muy ambicioso y que Juan Roig es una persona que lleva el baloncesto muy dentro. Si no es inminente creo que poco a poco el Valencia Basket será un equipo que luche por los títulos.

-¿Fue fácil para ustedes tomar la decisión de que la Fonteta fuera la sede de la Fase Final?

-La decisión fue difícil porque habían más aspirantes pero uno de los puntos a favor de la candidatura del Valencia Basket fue tener una instalación grandiosa como es la Fonteta y tener L'Alqueria, que no hay nada igual. Hace que todo sea más fácil porque los equipos podrán entrenar en L'Alqueria, en un recinto anexo a donde se va a disputar la Fase Final. Eso es un valor añadido.

-¿Tiene algún favorito?

-No lo puedo decir. Tengo algún favorito para el ascenso pero no lo puedo decir. Al final van a ganar los dos que más se lo merezcan. Lo que sí que sé, porque lo he vivido, es que las fases de ascenso son muy complicadas, que siempre hay tapados y que hay que estar al cien por cien porque cualquiera puede subir.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de la Fonteta?

-Tengo muchos recuerdos buenos en la Fonteta pero me viene uno siempre a la mente que fue la Liga de 2007 contra el Salamanca que fue muy difícil para nosotras porque dos días antes había fallecido Paco Doménech y cinco días antes la madre de los Ros. Tengo esa foto siempre en mente porque fue muy complicado y ver la Fonteta llena con mucha emoción en el ambiente es algo que nunca he olvidado.

-¿Y el peor?

-El peor momento fue perder ante el Spartak la final de la Euroliga en 2010, pero tengo muchos más recuerdos buenos que malos.

-¿La salud del baloncesto femenino español es buena?

-Hemos pasado años malos y ahora tenemos un patrocinio importante, con un partido en Teledeporte cada jornada y también con incidencia por redes sociales. Las jugadoras son más conocidas, la selección española también ayuda a este tirón y tenemos una Liga Femenina 2 con mucho nivel, talento y competitividad. El ejemplo es Valencia. Es el momento de que toda esa afición valenciana que ha estado esperando tantos años venga a la Fase Final.

-¿Cómo definiría la temporada del Picken La Cuina Claret?

-Lo que ha hecho el Picken Claret es sencillamente espectacular. Es el ejemplo de que un equipo humilde, de barrio, con trabajo puede conseguir lo más alto. Haya favoritos o no todos van a tener las mismas oportunidades. Yo no les daría por perdidos porque estos proyectos son los que luego tienen muchas opciones de subir porque van sin presión.