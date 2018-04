Pleiss recae de su lesión en el pie y es duda para el inicio del playoff Txus Vidorreta vivió el partido con gran intensidad. / jesús signes La Fonteta cierra la herida con Vidorreta y el técnico se reunirá hoy con el director deportivo para analizar la necesidad de fichar J. C. VILLENA VALENCIA. Lunes, 23 abril 2018, 00:16

La Fonteta cerró ayer su herida con Vidorreta. Sin duda, el gran titular de la tarde por encima del triple ganador de Van Rossom, puesto que ese clima enrarecido, que estaba molestando al club y al vestuario, podía convertirse en muy peligroso de cara al objetivo deportivo de conseguir una plaza en la Euroliga. El técnico, cuando saltó a la pista, se encontró con varias pancartas de apoyo, algo inédito en su estancia en Valencia, y en su presentación cotizaron a la baja los pitos y aparecieron los aplausos, muy aletargados en los últimos partidos.

Más importante que eso, aún, fue que durante los malos momentos de los taronja los aplausos de ánimo sustituyeron a los reproches. Los mensajes de la última semana, con Juan Roig dando un paso al frente, calaron. El máximo accionista esperó a Vidorreta a pie de pista para fundirse en un abrazo con su entrenador. «Me ha felicitado, estaba muy contento. Sin esa energía positiva de la grada no hubiera entrado el triple de Van Rossom. Ahora en el vestuario hay una fiesta cuando se gana y eso me gusta», confesó el vasco, que lanzó un mensaje a la afición: «Es de justicia, la Fonteta ha estado fantástica, el esfuerzo de la afición ha sido extraordinario. Me da energía el apoyo del club pero me gusta sentir el de la afición. Tras los mensajes que hemos lanzado cuando se entiende que el compromiso es total se perdona con más facilidad».

La cara amarga llegó para Pleiss. El viernes, tras notar un pinchazo en la planta del pie, fue sometido a pruebas que revelaron que sufre una microrrotura en la fascia plantar derecha, con un periodo de recuperación estimado de, como mínimo, tres semanas. Para el inicio del playoff quedan cinco. Su ausencia refuerza la posición de Vidorreta, que sigue pidiendo un fichaje: «Nos faltan centímetros, kilos y músculo en la pintura y para jugar ante rivales como el Unicaja la rotación se nos hace corta. Vamos a ver las noticias de Vives, que no son optimistas. Diot ni lo comento. Vamos a seguir luchando por los objetivos pero con un jugador más estaríamos más cerca. Mañana (por hoy) me tomaré un café con Chechu Mulero y analizaremos cual es la necesidad que ambos podemos percibir que tiene el equipo. Sigo pensando que con un cuatro el puzzle encajaría mucho mejor».