Pedro Martínez: «El Valencia Basket no quiere relaciones largas con los entrenadores» Pedro Martínez da instrucciones durante un partido del Valencia Basket.

valencia. Pedro Martínez abundó ayer en su versión sobre su salida del Valencia Basket. El técnico incidió en que el club prefiere no mantener relaciones largas con los entrenadores durante una entrevista concedida a la emisora RAC1.

El exentrenador taronja volvió a admitir que la decisión de su marcha no fue únicamente del club, sino que antes de finalizar la temporada había comunicado que su ciclo en la Fonteta había concluido.

El entrenador habló de la filosofía que, a su juicio, sigue la entidad taronja: «El Valencia Basket no quiere relaciones largas con los jugadores, ni con los entrenadores». Pedro Martínez expresó que de este modo el club quiere ahorrarse encontronazos no deseados cuando las cosas no van como quiere. Asimismo, afirmó que esta medida se debe a experiencias negativas del pasado.

El catalán admitió que al tomar las riendas del equipo era consciente de dichas condiciones. «Tras dos temporadas las cosas se ven de otra manera y te hacen sentir menos a gusto», subrayó. Durante la entrevista, Pedro Martínez reiteró su tristeza por su adiós al equipo: «La química que existía entre los jugadores y el entrenador era muy buena, creo que es un equipo que puede tener un gran recorrido».

El técnico, asimismo, desveló que por el momento no tiene equipo. Admitió haber tenido una oferta de un club ruso, pero subrayó la dificultad de hallar un banquillo del nivel del Valencia Basket.