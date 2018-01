Pedro Martínez, sobre si el partido contra el Valencia Basket es especial: «Me la sopla» Domingo, 7 enero 2018, 01:11

Pedro Martínez calificó la cita ante el Valencia Basket, nada más concluir el partido que les enfrentó al Fenerbahce en Estambul, como fundamental: «El partido es capital, así como suena. No tiene otro nombre, contra un rival muy difícil tenemos que ganarlo o hacer todo lo posible para ganarlo para que no se nos complique nuestra situación en la liga de forma importante. Está siendo una semana de mucha tralla pero tenemos que prepararnos para el partido más importante de lo que va de temporada. Vamos a estar tocados físicamente, donde no se llegue con frescura de piernas tenemos que llegar con corazón y mentalidad. Habrá momentos malos, porque Valencia ganó en Málaga y han tenido un día más de descanso, sabemos que será complicado pero hemos de confiar que lo sacaremos adelante». ¿Partido importante por encima de que sea especial? A la pregunta, en Radio Vitoria, el extécnico taronja respondió de forma rotunda: «Eso me la sopla, directamente. Es especial porque necesitamos ganar, porque venimos de perder dos seguidos en la ACB y porque no tenemos cerrada nuestra participación en la Copa. Como grupo, no lo veo a otros niveles».