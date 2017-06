Pedro Martínez: «La oferta más importante que tengo es ir a comer con Luengo»

Pedro Martínez lleva muchos años en el baloncesto y ayer era sabedor de que su futuro iba a salir en la rueda de prensa previa a la final de la ACB, máxime cuando el Barcelona certificó media hora antes la salida de Bartzokas. El catalán esperaba la pregunta sobre su renovación con el Valencia Basket y tiró de ironía: «Oferta tengo una para comer con Víctor Luengo y la he aceptado. Esa es la oferta más importante que tengo ahora mismo encima de la mesa». El catalán es uno de los nombres que se barajan en el Palau por la indefinición del conjunto taronja, tal y como informó ayer este periódico, aunque la prioridad de Nacho Rodríguez es convencer a Jasikevicius. En el caso de que el lituano no acepte, subirá enteros el valor de Martínez si está libre en ese instante. A día de hoy lo está, puesto que el Valencia Basket no le ha puesto encima de la mesa una oferta de renovación y no lo hará, si esa es la decisión, hasta que acabe la final. El técnico quiso dejar claro que está centrado sólo en el pulso con el Real Madrid: «No hay que desviar la atención. A todos nos gusta entrenar a grandes jugadores y en grandes competiciones pero es tan motivante jugar una final que pensar en otra cosa no tiene sentido. Lo digo con honestidad, el mañana no existe, sólo el hoy que es intentar luchar por ganar la Liga. Eso es fantástico como para pensar lo que haré dentro de un mes. No tengo ni idea».

El técnico zanjó el debate para dejar claro la importancia del reto que le espera a su equipo: «Va a ser histórico pase lo que pase pero esperemos que sea histórico para que nos acordemos toda la vida los que tenemos la posibilidad de vivirlo». Pedro Martínez no abandonó su habitual prudencia a la hora de valorar estos partidos pero no escondió el deseo de la plantilla. Sin vender humo pero reconociendo lo que piensa el vestuario: «La palabra clave es ilusión por poder ganar el título. Estamos motivados y con ganas, sabemos que la dificultad es grande y que el Madrid es un gran equipo. Seguro que hay opciones reales porque esto es deporte. Ellos tienen más que nosotros, no nos podemos engañar y no podemos creernos más de lo que la gente con sentido común pueda creer. Nadie nos ha regalado nada. Para estar aquí hemos ganado a grandes equipos, no llegas por sorteo tienes que tener un gran nivel». Para el primer partido, el técnico podrá contar con Rafa Martínez y con Guillem Vives, aunque el base no entrenó ayer para proteger su tobillo lesionado.