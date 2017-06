Pedro Martínez se va del Valencia Basket Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket / LP El entrenador no llega a un acuerdo con el club y Txus Vidorreta se perfila como su sustituto JUAN CARLOS VILLENA Martes, 20 junio 2017, 10:45

Pedro Martínez no será el entrenador del Valencia Basket la próxima temporada. El técnico y el club han sido incapaces de llegar a un acuerdo puesto que las dos partes no han podido salvar la falta de confianza que les separa desde hace tiempo. La decisión, tal y como ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, se ha basado más en aspectos personales (de confianza y creencia una parte de la otra) y no en temas contractuales o deportivos, donde el título de Liga Endesa, el primero de la historia del Valencia Basket en treinta años, era un aval irrefutable. La decisión ya está tomada y será pública en las próximas horas. El destino del catalán apunta al baloncesto ruso, donde tiene una oferta del Unics Kazan.

Ayer LAS PROVINCIAS fue el único testigo del inicio y el final de la breve reunión que mantuvieron desde las once y media de la mañana en las oficinas de la Fonteta Pedro Martínez y los responsables del Valencia Basket. Media hora para mirarse a los ojos. A la salida, silencio y visita a las obras de L´Alqueria del Basket junto a la primera plantilla, aunque ya ayer la decisión casi definitiva tras esa falta de sintonía fue de poca esperanza. Durante el acto, al entrenador fue al que se le vio más distendido. Por cierto, la primera canasta de la historia de la futura Ciudad Deportiva fue de Guillem Vives y con la izquierda, para jolgorio de sus compañeros. Tras el acto, la primera plantilla celebró la comida de final de temporada. El único que faltó a la misma fue Pedro Martínez, aunque por un motivo personal tan razonable como era la graduación de su hija Claudia.

Txus Vidorreta, el sustituto

El sustituto de Pedro Martínez, tal y como ha ido informando en los últimos días este periódico, será Txus Vidorreta si no hay un cambio de timón inesperado. El técnico vasco que llevó al Iberostar Tenerife al título de la Champions League es del agrado de Chechu Mulero puesto que tiene un perfil, en la forma de entender el baloncesto, parecida a la de Pedro Martínez, un juego colectivo donde los egos se dejan a un lado y prima el trabajo defensivo.

Su posible llegada a la Fonteta, tiene posibilidad de salida hasta el 30 de junio, crearía otro efecto dominó. Para ese posible banquillo vacante de Tenerife ya suenan nombres como los de Tabak o Katsikaris, el actual entrenador del UCAM Murcia. Por cierto, la FIBA anunció ayer que el conjunto murciano, junto al Bilbao Basket y el Joventut, acompañarán al Tenerife como representantes españoles en la Champions. Con el drama del calendario, 12 de los 17 equipos que han participado en la ACB jugarán la próxima temporada en Europa.

Las claves del desgaste

Antes de entrar en el despacho de Raga, tanto Pedro Martínez como Chechu Mulero dejaron claro ayer que la posición técnica es la de continuar el proyecto. El entrenador repitió en todas las entrevistas que concedió durante las celebraciones que quería escuchar una propuesta de renovación (cuando uno la quiere escuchar es porque no cierra la puerta a seguir) y que su primera opción era quedarse. El director deportivo, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, no dudó en poner en valor el trabajo de Martínez: «Es el máximo responsable de este éxito (el título de Liga). Dudar y discutir de este entrenador no tiene ningún sentido». En caso de que se consume la ruptura las dos partes deberán sincerarse y reconocer que lo suyo, más que discrepancias de proyecto, se enquistó por problemas personales.

Para encontrar las claves del desgaste hay que viajar hasta la pasada temporada. Chechu Mulero ya salvó el primer naufragio, tras una campaña 15-16 donde los roces entre el entrenador y el jefe de los servicios médicos fueron sonoros, viajando a Barcelona. Este año, tras la derrota en la final de la Eurocup, el entrenador ha sentido las dudas del club.