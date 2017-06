Baloncesto | Valencia Basket Pedro Martínez: «Me gusta entrenar pero también sentirme querido» Pedro Martínez, en el partido de ayer. / JESÚS SIGNES El entrenador del Valencia Basket rompió su silencio con respecto a su futuro JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 15 junio 2017, 07:16

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, rompió su silencio con respecto a su futuro tras la victoria en el cuarto partido de la final de la ACB frente al Real Madrid, que coloca al conjunto valenciano con 1-2 y con dos oportunidades de conquistar el título. Lo hizo en el programa El Larguero, donde confirmó que no tiene encima de la mesa ninguna propuesta para seguir de taronja: "No tengo ninguna oferta de renovación ni del Valencia Basket ni de otros equipos, al menos de la liga española". Esa última parte, además, dejó entrever que sí maneja alguna oferta del extranjero.

La respuesta que seguro que levantará alguna ampolla interna es su visión sobre el proceso de renovación. Las dos partes, entrenador y club, siempre han trasladado el mensaje de que era consensuado esperar al final de temporada para hablar del futuro. El técnico declaró anoche que esa decisión ha sido del club: "El club funciona así, el año pasado ya pasó lo mismo y me adapto a lo que hay. Lo que hago es no perder energías con eso ni preocuparme y centrarme en la competición que bastante faena me da. No hay ningún pacto, el club decidió el año pasado que se hablaría cuando se acabara la competición y este año ha vuelto a dicidir lo mismo. Yo me adapto y acepto que esa sea su decisión. Como ocurrió el año pasado, que cuando se acabó el último partido me hicieron una oferta de renovación. Espero que cuando acabemos ahora me hagan una oferta de renovación, o no. Hay que estar abierto a todas las opciones". Un punto de vista que contrasta con el expresado en otras ocasiones por el entrenador.

Hace justo un mes, antes de comenzar las eliminatorias por el título, declaró que no tenía problemas con esperar para sentarse a hablar con el Valencia Basket cuando acabara la temporada: «Después del playoff será el momento. Ahora mismo estamos centrados en la competición y no sólo el entrenador, también hay jugadores que acaban contrato. No queremos que nada nos despiste ni nos quite atención. Estoy tranquilo, no tengo con eso ningún problema ni exigencia».

La intención de la dirección deportiva del club, avalada por Juan Roig como ha ido informando LAS PROVINCIAS en los últimos meses, sigue siendo ofrecerle la renovación a Pedro Martínez en cuanto termine la final. El gran problema para el club es que saben del descontento del entrenador con algunas situaciones internas de falta de apoyo público y privado, sobretodo tras la final de la Eurocup. "A mi me gusta entrenar pero también sentirme querido, como todos", sentenció Martínez antes de mostrarse escéptico con respeto a la oferta que le pueda trasladar el Valencia Basket: "A ver la letra pequeña de ese año más. Ahora mismo estoy centrado en ganar el cuarto partido. Cuando haces las cosas bien en el presente el futuro normalmente es bueno".