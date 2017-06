A DOS PASOS DE LA GLORIA ETERNA Hunter y Oriola pugnan por el rebote. / EFE/Juan Carlos Hidalgo El conjunto taronja consigue su primera victoria en una final y sueña con levantar el título de la ACB en la FontetaLa fuerza mental de los hombres de Pedro Martínez, que se levantaron de todos los golpes, logra empatar la serie JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 12 junio 2017, 00:47

madrid. Leo Belloch saltó ayer en el cielo. Se abrazó con el doctor Jorge Mora. Se formó un revuelo de color taronja porque se sumaron aficionados de toda la vida como Juanma Pérez o David Amorós. No era para menos. El Valencia Basket no consiguió ayer una simple victoria en Madrid. Ni siquiera una gran victoria en una final de Liga que acerca el título a dos triunfos. No. Ganó mucho más. Se ganó el respeto eterno y honró a los que ya no están. Treinta años dan para mucho. Para ganar el primer partido de la historia del club en una final de la ACB, lo que convierte de forma estadística al Valencia Basket de Pedro Martínez y su ejército de guerreros como el mejor equipo de la vida del club, y para convertirse, sin querer, en el mejor símbolo del treinta aniversario que está celebrando la entidad.

En el corazón del WiZink Center se brindó por todos aquellos que amaron al Pamesa y ya no están. No había una copa para celebrarlo. Si no lo entienden no traten de hacerlo. Que se lo pregunten a Víctor Luengo. Una leyenda que ayer no pudo contener las lágrimas. Toda una vida esperando celebrar una victoria en una final de la ACB. Por todos aquellos que están, los doscientos que ayer tuvieron el privilegio de vivirlo en directo, y por los que ya no están. Seguro que tras la fiesta, el doctor Mora tuvo que recetar algunas pastillas para el corazón. El cielo de Madrid se tiñó de taronja.

El equipo que nunca se rinde. Así es el actual Valencia Basket. Cuando Sergio Llull desató a la bestia y el Real Madrid puso el 64-59, en los últimos instantes del tercer cuarto, el Palacio celebraba lo que parecía otra día más en la oficina. Han presenciado muchas así en los últimos años. Pero los ojos de Dubljevic, Diot o San Emeterio se negaban a aceptar la realidad. Desde entonces, el parcial fue de 15-27, hasta el 79-86 final. El triunfo del corazón permite al conjunto taronja, cuando hoy se calmen las emociones y se vea la realidad con perspectiva, afrontar los dos partidos más importantes de la historia de la Fonteta. La serie vuelve a Valencia con un 1-1 y con dos partidos por disputarse en el añejo pabellón de Hermanos Maristas. El siguiente objetivo será dar otro golpe el miércoles para tener dos bolas de título. Así se repitió en un vestuario que no pudo celebrar mucho tiempo el triunfo, para no perder el AVE. Tuvieron tiempo, eso sí, de fundirse con su afición. Cicatrizando heridas. Como hacen las familias. «¡Pedro quédate, Pedro quédate!», fue el cántico que atronó cuando apareció el entrenador para subirse al autobús. El catalán esbozó una sonrisa y alzó el puño. Detrás de esa coraza de sargento de hierro, esa muestra de cariño le tocó la 'patata'. Quien sabe si fue el inicio del golpe de timón cuando se da por supuesta una salida que aún nadie ha confirmado. Mulero firmaría por ello. En el fondo, también estaba cantando la canción. En silencio.

El último cuarto fue el colofón de uno de los mejores partidos de las finales de la ACB de los últimos años. Una lucha cuerpo a cuerpo que tuvo de todo y que se llevó el equipo que supo golpear el último. Como ocurrió con el Real Madrid el viernes. Antoine Diot terminó el tercero con cero puntos y acabó con nueve. En las manos de 'Peter Pan' voló la ilusión del Valencia Basket. Un triple sideral del francés supuso el primer golpe (69-73), después de que Dubljevic anotara seis puntos consecutivos para hacer callar al Palacio. El montenegrino fue de nuevo el mejor, con 20 puntos y 22 de valoración. El hombre que declaró en este periódico que se quiere retirar de taronja. No hay más preguntas señoría. Reyes apretó de nuevo el segundo pulso de la final (71-73) pero San Emeterio, que sentenció el sábado sobre esas mismas tablas que darían cabezazos a la piedra hasta romperla, puso el 71-75. Una antideportiva de Llull sobre Diot permitió un nuevo balón de oxígeno (73-78) aunque aún restaba un par de canastas para sellar el empate en la serie. La primera llegó, no podía ser de otra forma, de la mano de Dubljevic (75-79). La segunda, dos tiros libres de Sastre tras un rebote sideral del mallorquín, que acabaron con su mal sabor de boca tras fallar dos tiros decisivos el viernes. El karma. No había tiempo para más. El Palacio se mutó en Fonteta y ahora el equipo que nunca se rinde se encomienda al lema de Peter Pan, que soñó en cada navidad en la que le regalaron juguetes de cristal.

El Valencia Basket avisó desde el primer instante, ya se dice que el que lo hace no es traidor. Una puesta en escena impoluta, con una defensa perfecta de Vives sobre Llull y Sikma como ejecutor, puso el 4-13 inicial. Pablo Laso paró el partido pero San Emeterio elevó la máxima renta hasta los once (10-21). El despertar de Nocioni y Carroll permitió a los blancos agarrarse al segundo punto de la final (22-28). Con el 19-15 de parcial en el segundo cuarto, subiendo la dureza defensiva, los blancos marcaron el camino de la guerra deportiva en la que se iba a convertir la segunda parte (41-43). El Valencia Basket aceptó la pelea.

La inercia positiva del Real Madrid le llevó a remontar el marcador por primera vez con el 47-46, con canasta del Llull, y repitió la sensación con el 60-59 tras anotación de Reyes. Estiró su buen momento para acabar el tercer cuarto con el 64-61. Cualquier equipo hubiera ondeado la bandera blanca... pero los de Pedro Martínez visten de taronja. Ahora la tortilla estadística ha dado la vuelta. En las doce ocasiones en las que una final de la ACB llegó 1-1, siete acabaron con el equipo que comenzó la serie sin factor campo levantando el título. La Fonteta tiene la última palabra. Sueñen, como Peter Pan. Como ese cielo taronja.