Paco Raga: «Pedro Martínez dijo que yo vendía humo, eso no es bueno» El entrenador Pedro Martínez durante la eliminatoria ante el Baskonia. / Jesús Signes El director general del Valencia Basket afirma que en los dos años del catalán como entrenador del club nunca ha tenido una discusión con él JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 29 junio 2017, 19:50

El director general del Valencia Basket, Paco Raga, ha mostrado su visión sobre la marcha de Pedro Martínez en Gestiona Radio Valencia, donde se ha mostrado sorprendido por las declaraciones del entrenador que ha llevado al club a ganar su primera liga sobre sentirse poco arropado como una de las claves para comunicar a Chechu Mulero antes del playoff su intención de no continuar: «Me ha extrañado alguna declaración suya de que no se ha sentido arropado porque a mí no ha venido en ningún momento a decírmelo. La puerta de mi despacho siempre estuvo abierta y nunca vino a quejarse de nada. No entiendo que diga que no se siente respaldado y luego quería renovar, es una contradicción. Él no querer seguir fue una iniciativa de él y me extrañó porque estaba llevando el equipo que lo estaba llevando muy bien y que los dos temporadas han sido extraordinarias».

Raga ha indicado que nunca ha tenido «ninguna discusión» con Pedro Martínez en sus dos años en Valencia. «La relación entre los médicos y los entrenadores en los clubes siempre son complicadas cuando hay lesiones. Cuando la relación es tensa no hay que hacerlo público», ha afirmado el consejero delegado con respecto a los roces entre el entrenador y Miguel Frasquet en las dos últimas temporadas. Paco Raga no ha escondido el último episodio público en el que se sintió dolido con las palabras de Pedro Martínez, cuando declaró en un acto en EDEM que el objetivo era ganar la ACB y dos días después, preguntado por ese objetivo, el entonces técnico sentenció que todo lo que no fuera pensar en la primera ronda era vender humo: «En unas declaraciones quise transmitir ilusión y dijo que yo vendía humo. No fue mi intención el vender humo. Dije que la ilusión era luchar por ganar la liga y al final la hemos ganado. He quedado como un vendedor de humo y eso no es bueno. Eso me lo puede decir a mí en privado pero si lo haces público no le haces ningún bien al club». Unas declaraciones que no hacen sino confirmar que la salida de Pedro Martínez de Valencia ha estado motivada por motivos personales y no por motivos deportivos.