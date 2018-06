Paco Raga: «Contamos con Rafa Martínez para el equipo de la próxima temporada» Rafa Martínez, tras ser operado en Barcelona de la rodilla derecha. / VBC El capitán taronja estará unos cinco meses de baja tras ser operado ayer en Barcelona de su rodilla y espera la llamada del club para negociar su contrato JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 6 junio 2018, 00:43

Rafa Martínez estará unos cinco meses de baja tras ser operado ayer de su rodilla derecha en Barcelona. En la intervención, por parte del doctor Cugat, se eliminó el desgaste en el cartílago que estaba siendo el causante del líquido que le impedía jugar sin dolor en el último tramo de la temporada. Tras el partido de Badalona, el 29 de abril, el galeno le aconsejó la operación pero el capitán taronja decidió probar con un tratamiento conservador que le permitiera jugar el playoff. Tras reaparecer en Andorra, el catalán disputó 63 minutos en los últimos cuatro partidos de la temporada jugándose la salud de su carrera, cumplió en marzo 36 años, y sin ningún contrato garantizado. El día antes del primer partido de la serie ante el Gran Canaria le extrajeron cuatro jeringillas de líquido de la rodilla. Un riesgo evidente.

Tras la intervención quirúrgica, realizada por la técnica de artroscopia, Rafa Martínez permanecerá, una vez dado de alta en el hospital, en su domicilio de Sampedor hasta ser revisado la próxima semana para evaluar su evolución y pautar las fases iniciales de su recuperación. El jugador, con contrato en vigor con el Valencia Basket hasta el 30 de junio, estuvo acompañado en todo momento por el jefe de los servicios médicos de la entidad de la Fonteta, el doctor Miguel Frasquet.

El Valencia Basket, antes de conocer el resultado de la operación, ya tenía consensuado internamente no dejar sin contrato al catalán, aunque el adelanto de los plazos de la operación, antes de que finalice la semana el doctor Cugat se marcha a Estados Unidos, subió un grado la tensión interna puesto que el dato objetivo es que el capitán entró al quirófano sin tener ninguna seguridad, por escrito, de una renovación que se ha ganado por su rendimiento deportivo y su implicación en el tramo final de la temporada, donde se ha jugado, literalmente, la salud de su rodilla.

El escolta jugó 63 minutos en los últimos cuatro partidos tras quitarle líquido de la articulación

El consejero delegado del Valencia Basket, Paco Raga, fue muy claro ayer a la salida del cónclave con Vidorreta con respecto al futuro de Rafa Martínez, rompiendo, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, un silencio institucional con respecto al catalán que estaba inquietando al entorno del capitán taronja: «Contamos con Rafa Martínez para el equipo de la próxima temporada. Ahora tenemos que ver las condiciones». Ese siguiente paso, el de las condiciones, es el que el escolta espera que sea más sencillo que en la última ocasión. En el verano del 2016 la relación entre el jugador y el Valencia Basket parecía abocada a la ruptura, tras la retirada inicial de un bonus estipulado en su salario, y el jugador llegó a plantearse fichar fuera de España para evitar el tanteo taronja. Al final, tras un desgaste considerable, se firmó la renovación por una temporada más una opcional por parte del club, que se activó de forma unilateral tras la consecución del título de la ACB en 2017.

El deseo de Rafa Martínez es cumplir su undécima temporada como taronja y así lo expresó a este periódico antes de entrar ayer en el quirófano: «Si me hubiese visto muy mal a lo largo del año sería honesto y sería el primero en salir del club. Si no me necesitan siempre he dicho que sería el primero en salir pero he visto que he aportado, que he ayudado desde mi rol al equipo. Tengo ganas y energía para seguir en el Valencia Basket. Es mi club. Seguro que lo hablaremos esta semana o la que viene, no se cuando. Al final son negociaciones y en todos estos años han acabado bien. Espero que esta temporada ocurra igual». El jugador de Sampedor ha promediado en la Liga Endesa 9,1 puntos por partido, con un 49% en los triples, y 9,4 de valoración, adelantando a Erick Green en el rol de escolta titular. Si se cumple el plazo de cinco meses, el jugador estaría recuperado a inicios de octubre, coincidiendo con el comienzo de la próxima temporada. Una horquilla asumible.