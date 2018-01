Oriola regresa a la Fonteta San Emeterio, durante el entrenamiento de ayer en la Fonteta. / damián torres El pívot de Tàrrega será el primer campeón de Liga taronja en retornar a Valencia en un partido donde Green es baja y Sergi García seria duda El Valencia Basket quiere volver a ganar en Europa ante un necesitado Barcelona JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 15 enero 2018, 23:35

valencia. «Me gustaría que se me recordara por la temporada y mi trabajo y no por ese día malo que tuve con unas declaraciones, aunque la gente es libre de opinar y de expresar lo que quiera. Que hagan mejor o peor mi recibimiento ya está en sus manos». Pierre Oriola lleva pensando en el recibimiento de la Fonteta desde hace muchos meses. El pasado 21 de noviembre, tras pedir perdón a todos los que se sintieran ofendidos por sus palabras unos días antes de su fichaje por el Barcelona, expresó en LAS PROVINCIAS esa inquietud tras disputar el partido de la primera vuelta de la Euroliga ante el Valencia Basket, que ganó el equipo de Sito Alonso (89-71). Si aquel día Oriola reconoció haber estado nervioso hoy se convertirá en el primer campeón de Liga en visitar la Fonteta como rival. El primero en mirar al techo y ver la bandera de los campeones. Aunque no lo exprese, el de Tàrrega desea de corazón escuchar aplausos.

Una de la voces más autorizadas del vestuario del Valencia Basket se mostró ayer muy claro a la hora de opinar sobre el recibimiento que merece hoy Oriola. «Esto es un mundo profesional. Era su sueño desde niño y le vino así. En Valencia se tiene que apreciar a cada uno de los miembros que ganaron la primera Liga de la historia del club. Eso es lo primero que tiene que prevalecer pero cada uno es libre de hacer lo que quiera», sentenció Fernando San Emeterio.

Más allá del regreso del catalán, la cita de Euroliga tiene muchos más alicientes. Los taronja quieren regresar a la senda del triunfo tras la derrota ante el Fenerbahce, que truncó la racha de dos victorias consecutivas ante el Panathinaikos y el Unicaja. Vencer al Barça supondría poner un balance de 3-1 en los últimos cuatro partidos de Euroliga, algo ponderable si tenemos en cuenta que de nuevo hoy los valencianos pueden tener hasta seis bajas profesionales. Green no se vestirá por tercer partido consecutivo por la tendinitis que arrastra en el Aquiles. Su evolución marcará si viaja a Kaunas. Sergi García será duda hasta el calentamiento, puesto que se resintió de la parte posterior del muslo izquierdo, la misma zona de la que se acaba de recuperar. Abalde volverá a ser el relevo de urgencia de Van Rossom en caso de que el balear no pueda jugar.

El Barça contará con la baja de Seraphin y con las dudas de Moerman y Navarro. La derrota de los de Sito Alonso el domingo frente al Unicaja (73-76) simbolizó la irregularidad que está lastrando a los catalanes esta temporada, con un 27-46 al descanso y una reacción insuficiente en el último cuarto (31-13). El Valencia Basket tratará de hacer valer sus armas, es el cuarto equipo que más triples anota en la Euroliga, para ganar el sexto partido consecutivo a los culés en casa.