La opción de Doellman se reactiva Justin Doellman lanza a canasta ante Will Thomas. / victor salgado El Valencia Basket se fija en el estadounidense como alternativa a Romain SatoEl club taronja completa la plantilla del femenino con otra jugadora internacional, la base montenegrina Snezana Aleksic MARIAN HINOJOSA VALENCIA. Viernes, 25 agosto 2017, 02:48

El Valencia Basket se prepara ante el escenario de que finalmente no pueda contar con Romain Sato. El escolta continúa en Estados Unidos debido a problemas personales que no le han permitido incorporarse por el momento al conjunto taronja. El jugador y el club tenían acordada la renovación, pero el norteamericano todavía no ha aclarado dónde va a estar en la nueva temporada que arrancará tras el verano. Por ello, la entidad de la Fonteta ya ha empezado a rastrear el mercado en busca de alternativas, y una de ellas es un viejo conocido de la afición taronja: Justin Doellman.

La dirección deportiva ya mostró interés por el norteamericano a finales de mayo, cuando se supo que no iba a continuar en el Barcelona. El ala-pívot es una debilidad en la Fonteta por el buen rendimiento que dio en su anterior etapa, que le abrió las puertas del Palau Blaugrana. Doellman se marchó al Barcelona en el verano de 2014, pero ahora el de Cincinnati está libre y es del agrado de Vidorreta, lo que da viabilidad a la operación.

Mientras el club decide si espera a que Sato tome una decisión o firma a Doellman u otra alternativa, Txus Vidorreta sigue preparando el primer choque de pretemporada. Será dentro de una semana, el 1 de septiembre frente al Fuenlabrada.

Por su parte, el Valencia Basket apuntaló su equipo de la Liga Femenina 2 con la base Snezana Aleksic, que se ha comprometido con el club para la temporada 2017-18. La montenegrina participó con su selección en el Eurobasket disputado en junio y procede del Mann-Filter Zaragoza de la Liga Femenina.

Aleksic completa la plantilla y cuenta con una gran experiencia en competiciones europeas. En los 20 partidos que jugó para el equipo aragonés promedió 8,4 puntos y una media de 30 minutos en pista.