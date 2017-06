«Si el nuevo pabellón no lo hacen las instituciones, algún día llegará» Paco Raga, director general del Valencia Basket, posa en La Fonteta. / DAMIáN TORRES El dirigente asegura que este equipo pasará a la historia del club y que el mérito es colectivo: «Todo ha llegado por el trabajo» Paco Raga Director general del Valencia Basket J. C. VILLENA Lunes, 12 junio 2017, 00:47

El Valencia Basket volvió de Madrid con una victoria y también con un billete para la Euroliga en el bolsillo. Algo que, para el crecimiento del club, era el gran objetivo de la temporada. El director general del club, Paco Raga, atiende a LAS PROVINCIAS antes del segundo punto de la serie. Con la tranquilidad del deber cumplido.

-Está siendo una temporada, puesto que aún no ha terminado, llena de emociones.

-Hemos vivido momentos muy importantes y emocionantes. No nos podemos olvidar de los terceros partidos ante el Khimki y el Hapoel en la Fonteta. Es cierto que luego tuvimos el tropezón de la Eurocup pero el éxito más grande es que los jugadores se levantaron de ese golpe. Remontar un varapalo tan grande y clasificarse para la final de la ACB tiene un mérito enorme. El equipo ha demostrado que es un grupo que pasará a la historia del Valencia Basket. Eso lo han conseguido todos con su trabajo.

-¿Estamos ante el mejor Valencia Basket de la historia?

-La temporada tiene un mérito tremendo sobretodo porque la tercera final ha llegado después de ese momento duro en la Eurocup. No se me olvidará nunca la imagen de todo el vestuario llorando después de perder el partido ante Unicaja. Si no son jugadores que sienten el club y la camiseta eso no ocurre. Esas lágrimas sinceras me impactaron.

-Y se levantaron del golpe.

-Fue tremendo ver como, en poco espacio de tiempo, esas lágrimas en el vestuario se transformaron en los abrazos tras ganar el tercer partido ante el Baskonia. De nuevo vi lágrimas pero de alegría. Esa es la mayor satisfacción de la temporada, ver al vestuario levantarse con orgullo tras la Eurocup. Me emocioné mucho y hay que felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico por todo el trabajo y a la afición, que ha llevado siempre en volandas al equipo.

-¿Tiene la sensación de que se valorará más lo que ha conseguido este año el equipo cuando se analice en perspectiva?

-Sí, como ha ocurrido con la final de la ACB de 2003. Ahora que hemos llegado a la segunda y han pasado catorce años te das cuenta de lo importante que fue aquello. Hay momentos muy importantes en la historia de un club y el de ahora creo que lo recordaremos durante toda la vida, es muy difícil llegar a tres finales en una misma temporada.

-Es inevitable recordar la final de la Copa al disputar de nuevo un título con el Real Madrid. ¿Qué sensación le dejó aquel partido?

-Nos llevamos un mal sabor de boca porque el equipo jugó bien, respondió, pero los tres árbitros de los designados como principales se rajaron y no quisieron pitar la antideportiva de Taylor sobre Dubljevic. Después los tres han reconocido que fue una falta antideportiva y no se atrevieron a pitarla.

-¿Cuando se pierde la final de la Eurocup temió por la temporada y el objetivo de la Euroliga?

-Sí, pero al día siguiente cuando vino Juan Roig al club y animó a todos los jugadores creo que sirvió para que ellos respondieran al instante. Ver a todo el vestuario como ha hecho el esfuerzo de levantar la moral fue determinante.

-¿Entendió la pitada de la Fonteta tras perder ante el Murcia en el último partido de la Liga Regular?

-Quizá el equipo estaba confiado de que teníamos la segunda plaza pero el Murcia vino a morder porque se estaban jugando la Eurocup. Fueron al ciento veinte por ciento y es algo que suele pasar en el deporte. Diez días antes el Baskonia había perdido en Manresa. Es normal que tras ese partido se pensaran muchas cosas pero al final ha sido para bien porque hemos eliminado al Barcelona y luego al Baskonia con desventaja de campo.

-¿Qué le alegró más, la clasificación para la Euroliga o la de disputar la final de la ACB?

-Las dos cosas son muy buenas. La clasificación para la Euroliga era el objetivo número uno que teníamos al comienzo de la temporada pero el gustazo de eliminar al Baskonia fue tremendo. Recuerdo que toda la vida cuando venía el Taugrés siempre nos daba.

-Parece que siempre con la Euroliga hay que esperar eternamente. Hasta julio no será oficial la plaza por el trámite del Board que tiene que eliminar el límite de los cuatro equipos por país.

-Es correcto pero el único mensaje que tenemos que transmitir a la afición es de tranquilidad. El Valencia Basket jugará la Euroliga la próxima temporada, que nadie tenga ninguna duda. Ya nos han citado para las diversas asambleas que hay antes del sorteo y de la reunión del Board y hay que dar tranquilidad. Somos equipos de Euroliga.

-¿Le ha llamado Bertomeu para felicitarle?

-No, la verdad es que no. Llamará pero hasta este momento no.

-¿El pensamiento del club con un entrenador que te lleva a tres finales en un año puede ser otro que no ofrecerle la renovación?

-En estos momentos voy a cumplir lo que pactamos con Pedro Martínez cuando lo fichamos hace dos años. Él lo insistió en ese momento y nosotros también. Iremos año a año y hasta que no acabe la final no nos manifestaremos. Lo dijo él y nosotros con lo que hasta que no termine la final de la Liga Endesa no podemos manifestar si nos interesa o nos interesa. Así se pactó y hay que respetarlo.

-¿Pero entiende que suene extraño que se sea tan tibio con un entrenador, se llame como se llame, que consigue los números de esta temporada?

-No, porque no podemos saltarnos el acuerdo verbal que tenemos con Pedro Martínez. Lo tenemos que respetar y la gente lo tiene que entender. Estamos muy contentos con su trabajo y de lo otro ya hablaremos. No hay que despistar la atención y hay que centrarse en la final.

-¿La polémica arbitral es inevitable en el playoff?

-No entendí que en Vitoria nos pitara en el segundo partido de la semifinal Pérez Pérez. No lo entiendo. Hay cosas que no tienen ningún sentido, cuando esta misma temporada fue el árbitro que expulsó a Pedro Martínez en el Buesa.

-El año que viene vamos a hacer un equipazo. La frase es de Juan Roig en LAS PROVINCIAS. ¿Hay que cambiar mucho en un equipo que ha eliminado a dos equipos de Euroliga en el playoff y está compitiendo ahora con otro?

-Esta plantilla, efectivamente, ha demostrado que ha ganado a muchos equipos de Euroliga, desde el Khimki que se ha ganado la plaza por méritos deportivos en la VTB y al que ganamos en la Eurocup a los ejemplos de ahora con el Barcelona y el Baskonia, que quedó entre los ocho primeros. Las dos cosas con correctas, tenemos equipo para jugar la Euroliga pero hay que reforzarlo. El objetivo es que sigan la mayoría de jugadores.

-¿La renovación de Dubljevic es un primer paso?

-Es un jugador muy importante para nosotros. Está muy identificado con el club y la ciudad. Es un valenciano más. Medía Europa estaba interesada en él y vamos a intentar que esté con nosotros.

-Lo que ya es una realidad es que la Fonteta se ha quedado pequeña. ¿Está el club preparado para dar el siguiente paso?

-Llevamos dos temporadas que no podemos hacer más pases porque lo único que queda en muchos casos son localidades individuales y cada una en una parte del pabellón. Hay necesidad de un pabellón más grande pero no hemos encontrado el momento. Es algo complejo.

-¿Se han planteado sentarse ya con el Ayuntamiento para abordar el tema sin complejos?

-Aún no ha llegado ese momento. Con L'Alqueria nos reunimos con todos los partidos políticos porque queríamos consenso con el proyecto y si surge lo del pabellón lo volveremos a hacer, pero de momento no hay nada iniciado.

-¿Si las administraciones no mueven un dedo, Juan Roig está dispuesto a financiarlo?

-Si el nuevo pabellón no lo hacen las instituciones algún día llegará. Si continuamos en la misma línea con la Fonteta llena algún día llegará. No puedo comprometerme más.