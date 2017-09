La nueva piel del campeón

El Valencia Basket presentó ayer las equipaciones que lucirá esta temporada en el Colegio Mayor de la Seda. Todo un guiño a la evolución del textil, que tanta riqueza ha dado en tierras valencianas. La colección no podía tener otro nombre que L'Elegància del Campions, puesto que serán las prendas que luzca el defensor del título de la ACB en su regreso a la Euroliga. La sonrisa de Rafa Martínez, que vistió la primera equipación, fue la un capitán orgulloso de tal condición. La normativa ACB impide lucir el logotipo de campeón en las equipaciones, aunque el conjunto taronja sí que lo incluirá en las camisetas que ponga a la venta para los aficionados en la tienda oficial. El taronja baja un poco de intensidad con respecto a las últimas temporadas y la camiseta tendrá detalles rojos y azules, con los dorsales y el nombre del jugador en blanco.

Con la banda sonora de Juego de Tronos, y desde el Salón de la Fama del museo, fueron desfilando los jugadores del primer equipo, masculino y femenino, que sirvieron de modelos para presentar la colección de ropa completa, incluyendo la de paseo. Erick Green, el fichaje con más galones, lució la primera equipación de la Euroliga mientras Will Thomas fue el encargado de la puesta de largo de la segunda. El Valencia Basket deja a un lado el negro y recupera el azul marino. Fue una de las camisetas con más aceptación por parte de los presentes, así como el innovador tercer equipaje en gris claro. En las tres camisetas, la gran novedad es la recuperación de un homenaje subliminado en el tejido. En esta ocasión el recuerdo será para el logo de L'Alqueria. Maria Bettencourt, uno de los fichajes del equipo femenino, inauguró el desfile con la ropa de paseo y a Latavius Williams le tocó su particular 'vuelta al cole' con la mochila. Hlinason, con el chandal, y Pleis, que se gustó con las cámaras, también lucieron palmito. Irene Garí fue la encargada de presentar la primera equipación femenina. Txus Vidorreta y su cuerpo técnico no se perdieron detalle de la elegancia del campeón.