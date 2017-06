Una noche para la eternidad Los más valientes no dudaron en asaltar algunas de las fuentes de la ciudad aprovechando las altas temperaturas en un festejo que se alargó La plantilla demuestra empatía al celebrar con la afición el título liguero JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 18 junio 2017, 00:58

Si por los jugadores del Valencia Basket hubiera sido, la fiesta por el título la hubieran celebrado por todo lo alto junto a los miles de seguidores que inundaron el parqué de la Fonteta nada más acabar la final frente al Real Madrid. Como es obvio, el recinto de Hermanos Maristas no estaba acondicionado para la ocasión, con lo que comenzó la noche más larga de la historia de la entidad taronja. En una sintonía perfecta con los aficionados, en un ejemplo que deberían de aplicar los equipos de otros deportes que ganan títulos tan importantes como la Liga. A la plantilla de Pedro Martínez no le importó que los seguidores del equipo les acompañaran durante los momentos más álgidos de la celebración en una conocida discoteca de la Ciudad de las Artes. La ocasión se lo merecía, ya que han tenido que esperar treinta años para que el club pueda disfrutar de lo que significa levantar un trofeo de campeón de la ACB. Uno de los premios gordos.

Eso sí, la cena no llegó para los jugadores hasta la entrada de la madrugada del sábado. La plantilla quería exprimir los minutos en su santuario, el vestuario, con furtivas incursiones al exterior del pabellón, donde a esas horas aún esperaban cientos de aficionados con ganas de celebrar con sus ídolos la ansiada liga. El que más viajes hizo de un lado a otro de los pasillos fue Bojan Dubljevic. En uno de ellos se encontró a Juan Roig. El dueño del Valencia Basket le recordó su entrevista en LAS PROVINCIAS, donde el montenegrino declaró que no quería jugar en el Real Madrid ni el Barcelona y el pívot, totalmente eufórico le contestó que «esta es mi casa». Un símbolo como otro cualquiera para sellar de forma virtual una renovación que llegará en los próximos día, al menos hasta 2020 pero con opciones de ampliar una temporada más, hasta 2021. La ciudad nunca había experimentado la celebración de una liga de baloncesto, con lo que algunos de los rituales más futboleros se repitieron. Los más valientes asaltaron varias fuentes de la ciudad mientras que los conductores no duraron en hacer soñar el claxon cuando se cruzaron con alguna persona ataviada de naranja. Fue una noche eterna.