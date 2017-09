Nedovic: «La rivalidad de Unicaja y Valencia Basket es buena para el baloncesto español» El jugador extaronja Nemanja Nedovic. / LP Joan Plaza considera que el poco tiempo de adaptación de los taronja a Vidorreta no les resta opciones JUAN CARLOS VILLENA Las Palmas Viernes, 22 septiembre 2017, 12:39

La primera semifinal de la Supercopa, que enfrentará al Valencia Basket frente al Unicaja, reeditará el duelo de la final de la pasada Eurocup. El extaronja Nemanja Nedovic ha reconocido antes del último entrenamiento de su equipo en Las Palmas que esa rivalidad es muy buena para la ACB: «Es un partido entre dos campeones del año pasado y se ha creado una rivalidad que creo que es buena para el baloncesto español porque hasta ahora ha sido sólo Barcelona y Real Madrid. Queremos tener una rivalidad sana, con mucha deportividad».

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, también ha indicido en esa circunstancia, declarando además que se alegró del título del conjunto valenciano frente al Real Madrid: «Que no esté por primera vez Barcelona o Baskonia y estén el Valencia Basket y Unicaja en condición de campeones es muy bueno, muy sano y muy respetable. Me alegré mucho que Valencia fuera capaz de ganar y merecerse lo que se mereció durante todo el año pasado».

Eso sí, el catalán ha mandado un recado al que considere que su equipo juega hoy con la ventaja de ha ber trabajado con la plantilla completa, algo que Valencia Basket no ha podido tener: «Ayer conocí a Dragan (Milosavljevic) y decidí que no iba a jugar y hace tres días que entreno con Shermadini y Salin. Que cada uno diga lo que quiera pero la realidad es que todos tenemos problemas y yo lo reconvierto en un factor positivo. Tener a cinco jugadores en selecciones nacionales significa que tienes buenos jugadores. No quiero hacer ninguna bandera de eso»