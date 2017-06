La magia de la Fonteta El título de la ACB. La afición celebra sobre el parquet de la Fonteta el título de la Liga Endesa el 16 de junio. / j. signes Las invasiones tras el ascenso del 88 y el título de la ACB marcan la línea temporal de la pasión por el basketEntre el mate de Herranz ante el Santa Coloma y el de Sastre frente al Real Madrid pasaron 10.635 días esperando la gloria JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 26 junio 2017, 00:51

valencia. Del mate de espaldas de Jerry Herranz que simbolizó el ascenso del Pamesa en 1988 al poderoso de Joan Sastre a dos manos que certificó el primer título liguero de la historia del Valencia Basket pasaron 10.635 días. O lo que es lo mismo, 29 años, 1 mes y 12 días entre esos dos mates, curiosamente en la misma canasta, que iniciaron una locura colectiva que ha atrapado a la Fonteta en un halo mágico durante casi tres décadas. Esas dos avalanchas, entre el primer y el hasta ahora último gran recuerdo deportivo, significan que el corazón de la afición valenciana al baloncesto nunca ha dejado de latir. Más allá de los abrazos repetidos de los hermanos Juan y Fernando Roig en ambas postales la esencia de la Fuente de San Luis sigue siendo la misma, pese a cambiar en estos treinta años de un recinto ovalado con pista de atletismo a otro con un diseño de vanguardia y videomarcador de diseño.

«El partido lo vi en una de las gradas supletorias que pusieron casi a final de temporada detrás de una de las canastas. Recuerdo la tensión que vivimos ese día y la sorpresa de ver la Fonteta prácticamente llena porque durante esa temporada al principio no íbamos muchos, pero ver la Fonteta llena nunca la habíamos visto». La reflexión es de Domingo Sebastián, que a sus 50 años rememora lo vivido aquella noche de delirio con la Fonteta casi en blanco y negro: «Creo que al final casi todos saltamos a la cancha porque no había tanta seguridad como ahora». Tres décadas después no pudo ver el mate de Sastre «porque en ese momento ya estaba llorando a lágrima viva en el asiento dando un abrazo a mi sobrino. Mi hermano, que también estuvo las dos veces, me decía que no recordaba mucho del partido del ascenso, es más joven, pero que saltamos como locos».

La historia de las dos invasiones de pista, de ese maravilloso caos organizado, también emociona a Julio Amorós Juan. «El día del ascenso ante el Santa Coloma tenía 20 años. Casi estábamos a pie de pista. Recuerdo que el blanco y las senyeras predominaban y a Coterón haciendo una canasta inverosímil», rememora. Este histórico abonado, miembro entonces de la Penya Arrós Caldós, recuerda aquella avalancha tras consumarse el ascenso a la ACB: «Empezamos a empujarnos segundos antes del final y sin cortarnos saltamos a pista. La policía se vio desbordada. Me fui hacia Solsona y Coterón porque les tenia aprecio y todos buscábamos abrazar a gente. Fue una locura».

La gran diferencia entre esos dos momentos históricos es que, el pasado 16 de junio, la policía no tuvo que entrar en la pista. Aquella locura del 88 pilló de imprevisto, aunque los pocos momentos de tensión enseguida derivaron en una despedida sobre el parquet de los jugadores de Antonio Serra. La historia para Julio es especial. Su hermano David Amorós, otro aficionado histórico del Valencia Basket y entrenador de baloncesto que pasó por la cantera del Pamesa, falleció en enero tras dirigir un partido. Su hermana, Pilar, es una de las oficiales de mesa con más años en la Fonteta. «Cuando se certificó el título de Liga miré a mi hermana y había explotado a llorar. Nos abrazamos y miramos al cielo. Pilar llevaba el acta digital y tenía que meterse al vestuario con los árbitros. No vio cuando Rafa y Sam alzaron la copa. Los árbitros le preguntaron qué pasaba y ella les contó lo de David. Le contestaron que dejara el acta y que saliera a celebrarlo. Cuando ya pasó todo, le regalaron una camiseta naranja de los árbitros firmada y dedicada», recuerda emocionado. Esas son las pequeñas historias de una liga que merecen ser contadas. La esencia del basket en la magia de la Fonteta.

Juan Julián Bosch es otro de los abonados que tiene los dos recuerdos en la mente. «El partido del ascenso fue el primero que vi en directo en un pabellón. Junto a mi hermano. Aunque por entonces no teníamos dentro al Pamesa, fuimos como tantos otros que iban por primera vez. Desde entonces mi hermano y yo hemos ido siempre juntos a todos los partidos», recuerda orgulloso. Ese torrente de emociones se desbordó treinta años después con el título de liga. «Pensé entre lágrimas que después de todos los vaivenes que el club había tenido habíamos conseguido algo que nadie esperaba. Solo pensé en bajar a la pista y abrazar a todos los que habíamos sufrido y llorado juntos durante tantos años y en la pista me encontré conocidos que hacía tiempo que no veía pero que nos abrazamos como si fuera el fin del mundo», evoca Bosh.

«Como recuerdos del ascenso tengo un casco de cava Torre Oria, un trozo de la red y un poco más tarde aprovechando el cambio de parquet, una lama pequeña», desvela Javier Vega. Otro clásico del Pamesa, que llegó a estar dos temporadas en la cantera y ayudó a todo tipo de trabajos «desde preparar las gradas en ese mismo partido del ascenso hasta ir a poner carteles de madrugada». El 'druida', como le llamaban los jugadores de aquella época, llegó a ser utillero en la 92-93 y presenció con alegría esa invasión de campo por el título de la ACB que le llevó treinta años atrás, cuando contaba con 16 primaveras: «Viendo cómo reaccionó la policía en el ascenso y con todas las nuevas medidas de seguridad me sorprendió la avalancha sobre la pista pero la ocasión lo merecía». Muestra orgulloso el mensaje de felicitación de Juan Carlos Barros tras el histórico título: «Un fuerte abrazo Druida... me alegro por todos, pero en especial por los viejos amigos que seguís apoyando y viviendo el club». La magia de la Fonteta, que pasa como vasos comunicantes de seguidores a jugadores, de empleados a periodistas y de directivos a entrenadores. Han tenido que pasar 1.067 partidos desde aquella locura ante el Santa Coloma para que el Valencia Basket consiguiera su primera ACB. Seguro que la sonrisa de Herranz nunca pudo imaginar que un balear llamado Sastre haría temblar ese mismo aro... para desatar esa misma locura. Porque la vida es sueño y los sueños, que se cumplen, sueños son.