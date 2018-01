Latavius Williams regresa el viernes a Valencia Latavius Williams posa junto a Bojan Dubljevic. / efe/ miguel ángel polo El médico que ha tratado al americano en Dallas ha enviado las primeras pruebas y al jugador se le someterá a un completo chequeo a su vuelta JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 23 enero 2018, 00:42

Latavius Williams iniciará el jueves el regreso a España desde Dallas y llegará a Valencia el viernes si no ha habido ningún problema con las conexiones. Será entonces cuando comience el completo reconocimiento médico que se le va a realizar para conocer los resultados del tratamiento que se le ha aplicado en Estados Unidos desde el 12 de diciembre. Dentro del Valencia Basket se es «moderadamente optimista» con respecto al estado de la lesión, la factura por estrés en la tibia, aunque con los pies en el suelo. Incluso con la mejor de las horquillas, que esté totalmente sanada, Williams habrá estado cinco meses sin realizar un trabajo de pista, con lo que tendrán que pasar varias semanas hasta que coja el acondicionamiento mínimo, tanto físico como táctico, para tener el alta deportiva. Ese es el escenario optimista, el otro es el que abriría el resto de variables, desde un acuerdo con el jugador para rescindir el contrato hasta el fichaje de un interior. La decisión final no llegará, tal y como informó este periódico, hasta conocer el estado real del jugador.

La nuevas tecnologías han permitido al Valencia Basket realizar un seguimiento amplio del programa que ha seguido Williams en Dallas, tanto con el propio jugador como con el médico que le ha tratado. Los servicios médicos ya han ido analizando las diferentes pruebas que se le han realizado al jugador, aunque falta por examinar el informe médico definitivo y cotejarlo con el reconocimiento que se le realizará al pívot desde el viernes.

El estado físico del interior de Starkville puede jugar un peso importante en la decisión final sobre Damjan Rudez. El Valencia Basket tiene que tomar antes de la medianoche del lunes 29 de enero la decisión sobre la cláusula de su contrato temporal que amplía el mismo hasta final de temporada. Txus Vidorreta ya deslizó el domingo por la noche, tras el partido ante el Fuenlabrada, que la misma no llegaría «hasta el último día». Las opciones del croata de continuar de taronja, que deportivamente ya parten como muy reducidas porque en el club no están satisfechos con su rendimiento, son directamente proporcionales al estado físico de Latavius Williams. Cuanto más positivo sea el informe menos opciones tiene de quedarse. En el caso de que el plazo del alta deportiva del americano sea amplio, no se descarta activar esa renovación puesto que, entre otras cosas, tampoco supondría un esfuerzo económico excesivo en el presupuesto de la actual temporada.

La entidad de la Fonteta tiene plazo hasta el lunes a medianoche para ampliar el contrato del croata

Mientras el Valencia Basket decide sobre Rudez, clubes como el Joventut están muy atentos al futuro del croata. La Penya, que ha terminado la primera vuelta de la ACB en puestos de descenso, anunció ayer la contratación del base argentino Nicolás Laprovittola y también busca reforzar las posiciones interiores. Su presidente, Juan Antonio Morales, aprovechó sus dos viajes recientes a Valencia para sondear esa opción de mercado. Algo que también está realizando la entidad taronja, en el caso de que la decisión final sea la de fichar a un sustituto para Latavius Williams y/o Rudez, otras dos opciones que tampoco están descartadas. El informe médico y, más allá de eso, el resultado de las pruebas a las que se someterá el de Misisipi en territorio valenciano, despejarán la ecuación.