Valencia Basket Latavius Williams se marcha a Estados Unidos a recuperarse de su lesión El pívot no volverá a Valencia hasta el 15 de enero y seguirá un nuevo tratamiento en Dallas JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 12 diciembre 2017, 12:34

Latavius Williams no se vestirá la camiseta del Valencia Basket en 2017 y la gran duda a día de hoy es si lo hará en algún momento de la temporada. El pívot se marcha hoy a Estados Unidos a iniciar un nuevo tratamiento para tratar de acabar con el dolor en su tibia derecha que le ha impedido debutar como taronja. Sin duda, es la última bala que tiene para cumplir el contrato que firmó con la entidad taronja. El primer diagnóstico con Williams el 30 de agosto fue una fisura por estrés en la tibia que, tras las pruebas posteriores, se comenzó a tratar como una fractura. Su regreso al grupo estaba previsto a mediados de noviembre pero comenzó un nuevo calvario. Su pierna no soportaba las cargas de trabajo en pista y se vio obligado de nuevo a parar. A Williams se le han aplicado varios tratamientos para mitigar ese dolor pero el problema no se ha solucionado. Cada vez que ha cambiado el gimnasio por la pista, aparece el mismo dolor.

El jugador recibirá en Dallas un tratamiento por parte de un traumatólogo experto en este tipo de patologías y que ya ha tenido bajo su supervisión a jugadores de la NBA o la NFL con el mismo problema, agravado al ser un jugador de una altura y peso elevado y cuyo juego se basa en el físico. El regreso de Latavius Williams a Valencia está previsto para el 15 de enero de 2018. Una fecha que, evidentemente, marcará la decisión final. El club, tal y como confirmaron fuentes oficiales a LAS PROVINCIAS, ha sido consciente del problema desde hace más de un mes con lo que la hoja de ruta seguirá siendo la misma. Su relevo en la plantilla es, a día de hoy, Rudez.