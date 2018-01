Baloncesto | Valencia Basket Una jugadora de la cantera del Valencia Basket da el salto a Estados Unidos Paula Dits. / Valencia Basket Paula Dits jugará para la Universidad de Caldwell R. D. Jueves, 4 enero 2018, 18:12

L’Alqueria del Basket sigue cumpliendo objetivos. Paula Dits, jugadora del junior A taronja dará un salto muy importante la próxima temporada. Cambiará las pistas de L’Alqueria del Basket por las de la Universidad de Caldwell, en Nueva Jersey, donde disputará la II Division de la NCAA. Una decisión de la que está muy orgullosa: “Yo creo que es una oportunidad muy buena, que he querido aprovechar para seguir creciendo como jugadora y para el año que viene afrontar mejor mi próxima etapa, con el mismo objetivo de seguir creciendo”.

La experiencia da sus frutos. “Es un cambio que me ha venido muy bien, he podido ver y aprender otras cosas y sobre todo competir al máximo nivel que es lo que me gusta. Para mí era muy importante seguir mejorando y aquí lo estoy haciendo tanto en el ámbito baloncestístico como en el personal, señaló. Con respecto a lo que le está aportando el día a día en L’Alqueria formando parte del equipo que entrena Pepe Casares, Paula Dits no tiene dudas. “Estoy muy contenta con lo que estamos haciendo y encantada de poder aprovechar estas instalaciones, lo estoy disfrutando mucho, no todos tienen el lujo de poder hacerlo y para mí está siendo una gran experiencia” relató.