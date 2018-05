Baloncesto | Valencia Basket Joan Ribó ve cercano el acuerdo para el nuevo pabellón del Valencia Basket 00:38 Imagen de la presentación del Movistar Street Basket Tour. / LP El edil ha confirmado que se ha descartado la venta del solar y que se está ultimando el acuerdo de concesión JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 4 mayo 2018, 14:32

El acuerdo entre el Valencia Basket y el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo pabellón Arena para la ciudad está muy cercano. Ese será el primer paso del proceso de licitación y está encaminado a una concesión a 50 años de la explotación de solar adjunto a L'Alqueria del Basket. Así lo ha confirmado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la presentación del Movistar Street Basket Tour, que transformará mañana la Plaza del Ayuntamiento en un evento nocturno de baloncesto 3x3 pionero en España: «Estamos avanzando mucho y la cosa va muy bien. Es un proceso complicado porque hay que tocar muchas teclas pero estamos avanzando en los términos de la concesión y creo que dentro de poco podremos decir que es oficial».

Ribó no ha descartado que el proceso de licitación se complete antes de finalizar el 2018 aunque ha vuelto a mandar un mensaje de prudencia: «Hacer una pabellón de este estilo no se hace en dos días y los aspectos burocráticos tampoco se solucionan en dos días, pero estamos ultimando una solución desde la cual ya podremos trabajar directamente. Creo estamos muy cerca de anunciar que va a comenzar, creo que es una cuestión que será rápida. No depende sólo de nosotros porque son decisiones compartidas pero es una voluntad mutua. Tengo la sensación que hemos encontrado el camino a los grandes problemas, nos faltan los detalles». Con respecto a los plazos de finalización de las obras, no ha querido establecer una fecha concreta «porque es muy difícil de concretar, hay muchos parámetros que dependen de muchos factores no burocráticos sino de construcción».

En la reunión que se produjo ayer entre los técnicos del Ayuntamiento y del equipo de trabajo de Juan Roig, donde el enlace del Valencia Basket está siendo José Puentes, se sentaron las bases para una concesión a 50 años con un canon fijo y otro variable en función de los ingresos.