El Valencia Basket promociona a Ponsarnau al puesto de primer entrenador
Domingo, 10 junio 2018, 10:05

Jaume Ponsarnau será el primer entrenador del Valencia Basket en la temporada 2018-2019. El acuerdo, que será confirmado de forma oficial en breve, se perfiló ayer después de que la entidad valenciana decidiera, el viernes por la tarde, ofrecer la promoción interna al técnico de Tàrrega. Ponsarnau llegó a la Fonteta en el verano de 2016 para incorporarse al cuerpo técnico de Pedro Martínez, con el que conquistó la Liga Endesa, y en junio de 2017 renovó su contrato por tres temporadas. Esa vinculación, tal y como ha podido confirmar esta redacción, le daba un status superior al de asistente al uso, puesto que su vinculación no estaba supeditada al primer entrenador, en este caso Txus Vidorreta. La figura del catalán ha sido más cercana a la del técnico adjunto, por lo que esa promoción interna será más fácil de articular en su contrato. Su puesto para la campaña 18-19, la del regreso a la Eurocup donde el Valencia Basket buscará el regreso a la Euroliga, será el de entrenador jefe de la Fonteta.

La decisión de Ponsarnau de entrenar la siguiente temporada en un equipo como primer técnico ha sido clave. En el caso de no haber sido en Valencia hubiera aplicado una de las cláusulas en su contrato que le permitían esa vía de escape para desvincularse de la entidad valenciana. Ya no tendrá que hacerlo puesto que cumplirá ese objetivo en la Fonteta. La primera propuesta que tenía encima de la mesa Ponsarnau, como informó LAS PROVINCIAS el pasado 4 de junio, era la del Iberostar Tenerife, aunque el gran peligro para el Valencia Basket, tras la marcha de Joan Peñarroya, era el MoraBanc Andorra. Ponsarnau tenía una oferta formal del equipo del Principado que hubiera aceptado en el caso de que la entidad de Juan Roig no le hubiera llamado el viernes por la tarde para ofrecerle el puesto que había quedado vacante con la marcha de Txus Vidorreta. Una propuesta que convenció al catalán y que ayer estaba cerrando los últimos flecos antes de hacerse oficial.

El conocimiento de la plantilla ha sido una de las claves para la decisión de la entidad de Juan Roig

La promoción interna de Ponsarnau cierra uno de los banquillos que estaba llamado a ser clave en el baile de entrenadores de la ACB, con lo que el teléfono de los agentes de los candidatos a ser el nuevo técnico del Valencia Basket tuvieron ayer que comenzar a buscar nuevos destinos. El del ya exentrenador taronja, Txus Vidorreta, apunta a un regreso al Iberostar Tenerife, de donde salió como campeón de la Champions League de la FIBA y con un acuerdo amistoso para aceptar una propuesta de Euroliga como era la de la entidad valenciana. En el caso de concretarse, tras desechar alguna oferta de fuera de España, sería un camino de ida y vuelta para el vasco.

Tras la firma de Jaume Ponsarnau como primer entrenador, el Valencia Basket tendrá que cerrar el resto del cuerpo técnico. La figura de Juan Maroto y del resto de integrantes de L'Alqueria que han tenido presencia en el primer equipo son, a día de hoy, la primera opción para completar el nuevo organigrama. El fichaje de un perfil como en el que su momento permitió a Pedro Martínez tener a Ponsarnau como ayudante no se descarta, aunque no es la prioridad abierta. Uno de los nombres que más gustan, el de Porfirio Fisac, también tiene como objetivo encontrar un banquillo como primer entrenador en el baile que ha comenzado en la ACB, que puede llevar a Luis Casimiro al Unicaja y a Salva Maldonado al Gran Canaria. Joan Peñarroya, que era candidato a sustituto de Vidorreta, tendrá que buscar su hueco en alguna silla libre. Sito Alonso fue confirmado ayer como técnico del Cedevita Zagreb e Ibon Navarro tiene una oferta del AEK de Atenas.

El catalán formó parte del equipo de trabajo #que ganó con España el oro en el Eurobasket de 2015

El conocimiento de la plantilla que tiene Ponsarnau ha sido clave para la decisión del Valencia Basket. Su trabajo junto a Pedro Martínez y Vidorreta asegura una transición menos abrupta puesto que comparte conceptos de baloncesto con sus dos predecesores en el cargo. El entrenador de Tàrrega accedió en 2006 por primera vez a un banquillo como primer espada, en el Manresa de Liga LEB, al que ascendió a la ACB y donde mantuvo el cargo hasta el 2013. En 2015 formó parte del cuerpo técnico de Sergio Scariolo, junto a Txus Vidorreta, que ganó la medalla de oro en el Eurobasket de Francia, junto a San Emeterio y Vives.