Baloncesto | Valencia Basket Los internacionales asumen que no irán con sus selecciones Erick Green se lanza hacia la canasta para anotar una bandeja. / Juan J. Monzó Scariolo incluirá en la primera lista de España a los cuatro jugadores de Valencia Basket aún conociendo que no acudirán a la llamada JUAN CARLOS VILLENA Valencia Lunes, 6 noviembre 2017, 16:44

Los jugadores internacionales del Valencia Basket asumen que no acudirán a la llamada de sus selecciones para disputar la primera ventana de partidos clasificatorios para el Mundial de China de 2019, entre el 22 y 28 de noviembre, después de la que la entidad taronja, tal y como avanzó este periódico el sábado, les comunicara que no estaban dispuestos a ceder los derechos laborales recogidos en sus contratos durante esa semana y que todos los disponibles con un alta médica estarán convocados para disputar el jueves 23 de noviembre el partido de Euroliga que les enfrentará al Brose Bamberg en Alemania.

España es la selección que más ha apurado para hacer pública su convocatoria para los partidos en Montenegro, el viernes 24 de noviembre, y contra Eslovenia en Burgos, el 26 de noviembre. La previsión es que hoy Scariolo anuncie una prelista con 24 nombres, entre los que se encontrarán los cuatro jugadores del Valencia Basket (San Emeterio, Vives, Sastre y Abalde). La FEB es sabedora de que la postura de los cinco equipos de Euroliga es la de no ceder a sus jugadores, aunque se incluirán sus nombres como han realizado el resto de selecciones, como Dubljevic con Montenegro y Diot con Francia. Si no hay un vuelco en la situación, Scariolo deberá dar su lista definitiva, una semana después, con jugadores del resto de equipos de la ACB, puesto que los NBA tampoco acudirán a la cita.

Aunque la Ley del Deporte, de 1990, considera como infracción muy grave una falta no justificada a la llamada de España, los clubes de Euroliga consideran que en esta ocasión no será aplicable ese artículo porque, por primera vez, sus jugadores tienen que atender a partidos oficiales con la entidad que paga sus salarios. Así lo asumen los afectados, aunque no esconden que es una situación que les incomoda. Dos de ellos, accedieron ayer a dar su punto de vista a LAS PROVINCIAS. Alberto Abalde se mostró muy claro: "Me parece injusto que nos pongan a los jugadores entre la espada y la pared. Por supuesto que todo el mundo quiere ir con la selección pero tenemos un contrato con un equipo que te paga todo el año y tenemos que atender a los compromisos que tengamos con el Valencia Basket en este caso".

Guillem Vives, que consiguió el bronce en el Eurobasket, también tiene claro que no existe debate al respecto de cumplir su contrato firmado con la entidad taronja: "Tenemos una competición oficial como es la Euroliga al mismo tiempo y nuestro contrato durante los meses de competición es con el Valencia Basket. Es una situación extraña la que se ha creado pero está claro que tenemos que jugar con el club". El catalán, eso sí, lamentó la falta de acuerdo entre todas las partes "porque es una lástima que veamos a una selección española sin los Gasol, los Hernangómez o Ricky Rubio. Los jugadores de Euroliga también tenemos competición, como en la NBA, y no podemos ir a jugar con la selección".

Por otra parte, Sastre volverá al trabajo con el Valencia Basket el martes, donde se determinará si se sube con sus compañeros el miércoles al avión que les llevará a Moscú para disputar el partido ante el CSKA. Dubljevic, con molestias en el tendón de Aquiles desde el Eurobasket. Vives, con un pequeño esguince de tobillo, y Van Rossom, con sobrecarga en la rodilla, estarán entre algodones.