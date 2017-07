BALONCESTO Hamilton se pone a tiro de la Fonteta Hamilton machaca el aro del Real Madrid. / acbphoto Los Raptors no cuentan con el pívot y el Valencia Basket tiene opción prioritaria en España si regresa a la Euroliga JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 12 julio 2017, 00:56

El Valencia Basket está comprobando este verano lo complicado que es conformar un equipo de Euroliga cuando no dispones de una chequera ilimitada. Su director deportivo, Chechu Mulero, tiene la misión de completar junto a Txus Vidorreta una plantilla de catorce jugadores con un presupuesto que se elevará a unos 15 millones, contando con las renovaciones al alza de Dubljevic y Diot. Mientras el club espera la resolución del futuro de Pierre Oriola, el FC Barcelona aún no ha dado señales de vida para pagar el millón de euros si quiere fichar al de Tàrrega, se centra en la búsqueda del sustituto de Kravtsov. Uno de los últimos caramelos del verano es un viejo conocido, el americano con pasaporte croata Justin Hamilton.

Los Raptors de Toronto se hicieron con los servicios del pívot en el traspaso de DeMarre Carrol a los Nets, aunque tal y como confirmó la ESPN la llegada de Hamilton en la operación se hizo para equilibrar el precio. La franquicia canadiense cortará al jugador mediante el 'stretch provisional' para amortizar los tres millones de sueldo que tiene garantizados para la temporada 17-18 en tres cómodos plazos.

El Valencia Basket moverá ficha si el destino de Hamilton es el regreso a Europa, aunque el pívot ya ha comunicado a su agente que la prioridad es encontrar un hueco en alguna plantilla de la NBA. Algo que su representante intentará conseguir durante la liga de verano que se está realizando en Las Vegas. En el caso de no conseguirlo, la segunda opción de Hamilton es la Euroliga. El Valencia Basket se aseguró el pasado verano mantener sus derechos en la ACB al incluir al jugador en el derecho de tanteo, con lo que ante una posible oferta de un equipo español siempre tendrá la última palabra. El jugador de Newport no ha perdido contacto con los que fueron sus compañeros y ha sido el más constante en su cuenta de Twitter apoyando al Valencia Basket, colgando fotos con la camiseta taronja desde New Jersey, en los momentos más importantes de la temporada, como las eliminatorias de la Eurocup o la final de la ACB, donde fue uno de los primeros en felicitar al campeón de la Liga Endesa. Su regreso no es una utopía.