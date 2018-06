«Estamos haciendo un análisis sobre los servicios médicos»

El director deportivo del Valencia Basket confirmó, en declaraciones a este periódico, que los informes sobre todo lo que ha ocurrido esta temporada no se van a quedar en el apartado del entrenador, sino que también afectarán, tras una campaña con 280 bajas por lesión, al servicio médico: «Estamos haciendo un análisis sobre el funcionamiento de los servicios médicos y lo que tenga que cambiar lo hará. Lo que está claro es que mejorará el desarrollo de los servicios médicos». El máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad de la Fonteta no quiso esconder su parte de responsabilidad en la no consecución del gran objetivo del curso que acaba de terminar, el billete para disputar la Euroliga: «Hago mucha autocrítica. Si no hemos conseguido los objetivos deportivos que nos habíamos planteado todos tenemos responsabilidad en lo que ha ocurrido. El director deportivo tiene la suya como máximo responsable de la parcela deportiva, por supuesto. Es necesario que todos hagamos autocrítica, sin excepción. Incluso en año pasado, cuando ganamos la Liga. Con respecto a la planificación de la próxima temporada, reconoció que el adiós a la Copa de Europa condiciona el planteamiento con el que el club estaba trabajando antes del inesperado adiós de la Liga Endesa en el cruce de cuartos de final: «Es evidente que el planteamiento es diferente. No tiene nada que ver jugar la Euroliga con la Eurocup, donde hay jugadores que no se plantean jugarla a mes de junio».