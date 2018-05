«No me gustan los que pagan 200 millones por un jugador»

Como buen seguidor del estilo retro, Dubljevic es amante del juego al poste bajo y los clubes con esencia.

-Es usted muy futbolero y me cuentan que aplica eso de no ir con el que más dinero tiene.

-Sí, no me gustan los equipos que pagan 200 millones por un jugador. Me gustan los equipos que están en mitad de tabla y luchan contra los grandes. Este año me he alegrado mucho de que el Parma ha vuelto a la Serie A. Eso es algo maravilloso.

-¿Por qué hay cada vez menos pívots a los que les guste pegarse en la zona?

-Es verdad, no es como antes. Cuando empecé habían muchos pívots que luchaban en la zona y ahora no tanto. La mayoría sólo tiran. Me gusta el estilo retro, cuando los pívots jugaban al poste bajo. Me gustan los que pueden tirar de lejos pero que también se pegan. En el baloncesto moderno los pívots sólo corren y hacen mates.

-Es usted de los últimos.

-Creo que a los aficionados aún les sigue gustando ver a un pívot jugar la poste bajo. Eso nunca pasará de moda.

-¿En quien se fijaba para jugar ese estilo de juego de contacto?

-Nikola Pekovic, cuando jugaba en Partizan, me gustaba mucho. Su forma de luchar.