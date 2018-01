Baloncesto | Valencia Basket Green no jugará ante el Barcelona y Sergi García es duda EFE El balear se ha retirado del entrenamiento del Valencia Basket al notar molestias en la zona recién recuperada JUAN CARLOS VILLENA Valencia Lunes, 15 enero 2018, 19:32

El Valencia Basket ha preparado el partido de mañana ante el FC Barcelona en Euroliga sin Erick Green ni Sergi García. El americano está descartado para jugar ante el conjunto catalán y será baja por tercera cita consecutiva por su tendinitis en el Aquiles aunque no está descartado para viajar el miércoles a Kaunas. La gran duda para la cita de mañana ante el equipo de Pierre Oriola, que volverá por primera vez a la Fonteta, es Sergi García. El balear se ha retirado de la sesión al notar molestias en la zona recién recuperada y, por precaución, se le ha parado. Si el dolor no remite mañana, no jugará ante el Barcelona.

Txus Vidorreta ha querido destacar la importancia del partido frente al equipo de Sito Alonso, puesto que un triunfo permitiría al Valencia Basket, al menos, cazar al Barça en la clasificación de la Euroliga: "Queremos enlazar dos victorias consecutivas en la Fonteta que nos vendría a todos muy bien luego para afrontar el partido de Kaunas. Si ganamos empatamos al Barcelona en la clasificación y seguiremos mirando hacia delante. Si no ganamos no tenemos mucho que mirar ya. El objetivo de entrar entre los ocho primeros es muy complicado pero si ganamos mañana todavía estás mirando a los que tienes por delante relativamente cerca".