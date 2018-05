Green es duda para el inicio del playoff y Rafa Martínez viaja con el equipo a Andorra Rafa Martínez, Latavious Williams y Green observan el partido ante el Barcelona. / acbphoto La ACB confirma que el Valencia Basket jugará su primer partido de los cuartos de final el lunes 28 de mayo en la Fonteta a partir de las 20.30 JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 23 mayo 2018, 00:42

valencia. La planificación del Valencia Basket en la semana previa al inicio de la defensa del título de la ACB no está enfocada, como es obvio, al partido de mañana en Andorra, donde el conjunto taronja no se juega nada en cuanto a la clasificación, sino a llegar en la mejor condición física para la eliminatoria de cuartos de final. La entidad valenciana, teniendo en cuenta que no regresará a casa hasta el viernes por la tarde ya que se desplazará en autobús a territorio andorrano, solicitó a la ACB que su serie comenzara el lunes 28 de mayo y no el domingo 27. La petición taronja volvió a ponerse ayer encima de la mesa en Barcelona por parte de José Puentes, aprovechando la asamblea de la ACB, y a primera hora de la tarde tuvo una respuesta positiva después de que Movistar, la tenedora de los derechos televisivos, diera su visto bueno. El resto de la serie está por confirmar pero todo indica que el segundo partido se disputará el miércoles 30 de mayo y el tercero, en caso de ser necesario, se jugaría en la Fonteta el viernes 1 de junio.

Erick Green y Dubljevic no viajarán hoy con el equipo para disputar el último partido de la liga regular. Con el montenegrino el descanso ya estaba pautado para que mejore de sus tendinitis crónica en el Aquiles, que ya le hizo ser duda para disputar el partido ante el Barcelona, y llegue en buenas condiciones a los cuartos de final de la ACB, pero la baja del americano, que disputó por precaución sólo nueve minutos frente al conjunto de Pesic por una sobrecarga, quedó confirmada tras las pruebas a las que fue sometido el lunes. Green sufre una distensión en los isquios y tal y como apuntó ayer Txus Vidorreta la decisión de pararle frente al Barça fue correcta «porque hubiéramos corrido un serio riesgo de que se rompiera». El escolta va a estar de baja esta semana y el técnico espera que pueda reincorporarse al equipo, si todo va con normalidad, para el primer partido de cuartos de final del próximo lunes, «pero eso es una hipótesis todavía», tal y como indicó el vasco sobre Green. «Había tenido un aviso durante la semana y durante el partido fue a más. Después de las pruebas fue la decisión correcta porque hubiéramos corrido un grave riesgo de perderle para el resto de la temporada», sentenció.

Quien sí que viajará a Andorra, si no hay ningún contratiempo de última hora, es Rafa Martínez. El capitán completó el lunes un tercio del entrenamiento y ayer aguantó el aumento de las cargas de trabajo. Con la duda de Green para el inicio de los cuartos de final crece en importancia que el catalán llegue en las mejores condiciones para el inicio del playoff. Van Rossom, por su parte, será la gran novedad en el encuentro frente al MoraBanc tras superar su lesión muscular, con lo que el técnico tendrá una rotación de once, contando a Hlinason.