Hasta Pau Gasol se rinde ante los campeones Satisfecho. Luengo, el jugador con más partidos con la camiseta de Valencia Basket, en la celebración. / TX. R. El Valencia Basket recibe múltiples mensajes de felicitación del mundo del baloncesto por su título de Liga ACBTanto el catalán como Ricky Rubio, Scariolo y Llull se suman a los exjugadores taronjas para dar la enhorabuena al equipo de la Fonteta J. C. V. Domingo, 18 junio 2017, 01:01

Todo el mundo del baloncesto se ha volcado desde el viernes por la noche para felicitar al Valencia Basket por su primer título de Liga ACB. Hasta Pau Gasol, mejor jugador español de la historia y actualmente en los San Antonio Spurs de la NBA, no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar su apoyo y reconocimiento a los taronja. «Muchas felicidades al Valencia Basket por vuestro primer título de liga!», expresó el catalán en sus redes sociales.

En la misma línea se mostró Ricky Rubio, de los Minnesota Timberwolves. «Como está jugando el Valencia...», indicó antes incluso de que acabara el encuentro, cuando el Valencia ganaba por 20 puntos al Real Madrid. Además, el seleccionador español, Sergio Scariolo, se sumó a las felicitaciones: «Uno de los títulos más deseados, mejor construidos y más merecidos de los últimos años: enhorabuena Valencia Basket, bravo Pedro Martínez!!!». A su vez, Sergio Llull, poco después de caer derrotado en la Fonteta, comentó: «Felicidades Valencia Basket! Merecido premio al trabajo hecho estos años y durante toda la temporada!».

Además, multitud de exjugadores del equipo taronja quisieron dar la enhorabuena al equipo por el título conquistado. Alejandro Montecchia, que militó en el club entre 2002 y 2005, declaró desde Argentina a este diario: «Después de tantos años luchando y peleando, que el Valencia Basket haya conquistado una Liga ACB es una alegría tremenda. No lo puedo explicar con palabras pero lo he vivido desde Argentina como si fuera uno más. El club ha trabajado mucho. Me he cruzado mensajes con Víctor Luengo y soy muy feliz por toda la gente de Valencia».

«Siento una felicidad enorme. Es el premio a treinta años», expresa Paco Olmos

También el exentrenador Paco Olmos, que dirigió al equipo en las etapas 2002-04 y 2011-12, expresó desde Puerto Rico a LAS PROVINCIAS: «Hablo desde la euforia comedida. Ahora que no vuelvan loco a Juan Roig, pero algo hay que cambiar. Siento un orgullo y una felicidad enorme. Es el premio al esfuerzo del club en sus treinta años de historia. Me alegro especialmente por Juan Roig porque nunca ha dejado de luchar por ese sueño». Además, el técnico añadió: «Todos los que hemos formado parte de la historia del Valencia Basket tenemos que sentirnos muy felices por el título de Liga».

El técnico también recordó su primera etapa: «Es imposible no acordarse cada uno de su época y va a ser una felicidad enorme que la bandera del título de la ACB suba a lo alto de la Fonteta junto a los cuatro títulos anteriores, entre los que está nuestra ULEB de 2003». El valenciano reconoció que desde la distancia sintió el cariño: «Me han emocionado los mensajes que me han llegado desde Valencia, de toda la gente del club con la que mantengo contacto y que también se merecen el título».

Otro exentrenador taronja, Ibon Navarro, mostraba su felicidad: «Viendo ayer la Fonteta y hoy los periodicos, emocionado de ver a tantos amigos felices: tras 30 años llega lo más grande. Muy feliz por Chechu», en referencia a Mulero, actual director deportivo.

El argentino Andrés 'Chapu' Nocioni manifestó: «Felicitaciones al Valencia! Disfruten este momento! Especialmente San Emeterio y Rafa Martínez! Que fueron, son y serán amigos que me dio este deporte». Y el extaronja Kuqo expresó: «Enhorabuena al mejor equipo del mundo Valencia Basket y al mejor capitán Rafa Martínez».