«La fuerza del Valencia Basket fue el grupo y Scariolo ha confiado en ella» El jugador taronja busca en el Eurobasket su segunda medalla: «Tener la oportunidad de jugar con Pau Gasol es un privilegio» Guillem Vives Base de la selección española JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:05

Guillem Vives está viviendo su segunda experiencia con España con la posibilidad abierta de conseguir otra medalla que acompañe al oro conquistado en Lille en 2015. El base, eso sí, mira de reojo el calendario contando los días que faltan para volver a la Fonteta.

-¿Están con los pies en el suelo pese a llegar al cruce de cuartos habiendo ganado todos los partidos?

-Creo que el equipo fue consciente de la situación en el primer grupo y fue suficientemente maduro como para saber afrontar este tipo de situaciones. Nuestra intención en la fase de Cluj era jugar a tope para ir cogiendo sensaciones y estar preparados en los cruces. Ahora, tras eliminar a Turquía, tan sólo pensamos en el partido frente a Alemania.

-Han mejorado ese aspecto con respecto al último Eurobasket.

-Es cierto que el camino en 2015 fue diferente. Allí empezamos con derrotas y tuvimos que ir mejorando y apretando los dientes para ir superando los partidos. Empezamos a tener finales muy pronto pero funcionó para llevarnos el oro.

-¿Una de las claves de España es que sus estrellas de la NBA tienen mucho compromiso?

-Eso es algo totalmente cierto y se puede confirmar desde dentro. Los jugadores españoles de la NBA quieren venir aquí, están muy a gusto jugando juntos. Se echan de menos durante el año y se reencuentran en la selección. Te das cuenta de que son un grupo de amigos que se divierten jugando juntos y para ellos es un placer jugar cada verano.

-Y luego está Pau Gasol. A los periodistas se nos han agotado los calificativos con él.

-Tener la oportunidad de jugar junto a Pau Gasol es un privilegio. Esperemos que no se retire nunca pero sabemos que algún día pasará. Está a un nivel brutal. Aquel partido en Lille, en las semifinales de 2015 contra Francia, no se me olvidará en la vida. Lo que hizo Pau fue algo histórico y dudo que se pueda repetir algún día. Si es una delicia como espectador verle, como compañero sólo te queda disfrutar y aprender.

-Oriola ya no es jugador del Valencia Basket pero la selección tiene a cuatro campeones de la ACB. ¿Es el mejor símbolo de la gesta histórica de la que venimos?

-Sí, creo que los cuatro completamos un año muy bonito y es importante tener en la selección al bloque de nacionales del equipo, porque tengo claro que Rafa Martínez también tendría hueco dentro del grupo. Es bonito que se reconozca el trabajo que hemos hecho. La fuerza del Valencia Basket fue el grupo, no un sólo jugador, y Scariolo ha confiado en ella, en ese grupo de jugadores que fuimos campeones de Liga.

-¿Es injusto que Rafa Martínez se retire del baloncesto sin haber disfrutado de la selección?

-Es una lástima, además por el jugador que es y por lo que ha demostrado en la última década con el Valencia Basket. Creo que tiene calidad suficiente como para haber jugado en la selección durante estos años. Ha tenido que compartir posición con el que puede ser el mejor escolta de la historia de España como es Navarro y con Llull que también es histórico. Rafa es un jugador de selección porque es un top de España y de la ACB.

-¿Del tobillo ya está bien?

-Sí, si. Ya me he recuperado de los dos esguinces que tuve y con el trabajo que hice durante el verano y con Jordan Sospedra, que es el fisio que también está con la selección, he trabajado mucho.

-Lo digo porque ese fue el argumento del Barça para no ficharle. ¿Ha aprendido estos últimos dos veranos muchas cosas de cómo funciona el baloncesto?

-Son situaciones que en ocasiones no sabes cómo controlar. Todos los deportistas tienen cosas así durante su carrera y al final vas aprendiendo como es el mundo del deporte.

-¿Defender el título de la ACB va a ser un reto apasionante?

-Sí, sí que lo va a ser. Lo primero que quiero ver es la bandera del título de Liga en lo alto de la Fonteta. Creo que tenemos que ir con lo que nos caracterizó el año pasado; el respeto a todo el mundo y el trabajo diario para ir creciendo como equipo hasta llegar al máximo rendimiento. Mantenemos buena parte del bloque y eso es importante. El entrenador es nuevo pero los ayudantes nos conocen. Hay que buscar nuestro límite desde la humildad pero somos los actuales campeones.

-Hablar de reto y no de exigencia creo que es la clave.

-Es algo que funcionó la pasada temporada pero es que ese año es para hacer un documental. Tuvimos golpes muy duros y fue bonito cómo fuimos creciendo. Nos levantamos de uno, nos dieron otro y nos volvimos a levantar para ir creciendo durante el playoff. Tenemos que volver a ser una piña y que no haya nadie por encima del otro.