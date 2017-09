«Nos fastidió no poder vivir la subida de la bandera, nos hubiese gustado verlo» Vives muerde el bronce conseguido en el Eurobasket. / irene marsilla El jugador debutará a las órdenes de Vidorreta en la semifinal de la Supercopa: «Llegamos con la ambición de luchar por ganar el título» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:15

Guillem Vives (Barcelona, 1993) afronta su cuarta temporada en el Valencia Basket sin haber tenido tiempo de desconectar del trabajo en todo el verano. Tras conquistar el título de la ACB, acaba de regresar con la medalla de bronce en el Eurobasket colgada al cuello. El base no puede dejar de mirar la presea mientras atiende a LAS PROVINCIAS. Casi sin tiempo de conocer a sus nuevos compañeros y los sistemas de Vidorreta, tiene claro que el equipo no debe viajar a Las Palmas con el chip de pretemporada: «Todos los títulos a los que optamos los afrontamos para intentar ganarlos. Es verdad que no hemos tenido el equipo completo para preparar la Supercopa de forma perfecta pero llegamos con la máxima ambición de hacer dos buenos partidos y luchar por ganar el título, con respeto y humildad».

La lógica ambición con la que todo equipo ganador, el actual campeón de la Liga Endesa lo es, debe afrontar la disputa de un título no tiene que hacer perder la realidad, que dicta que el conjunto taronja está en pleno proceso de construcción tras la llegada de un nuevo técnico: «Es verdad que es un título pero no puede marcar el devenir de la temporada. Si lo ganamos nos haría mucha ilusión pero tendríamos que volver con los pies en el suelo para afrontar el año y si lo perdemos tenemos un margen de mejora muy amplio».

La locura de los calendarios jugó una mala pasada a los tres internacionales españoles. Vives, San Emeterio y Sastre, tres jugadores que fueron importantes en la consecución de la Liga Endesa, no pudieron asistir a la emotiva izada de la bandera del título al coincidir con la lucha por las medallas en el Eurobasket. «Nos fastidió no poder vivir la subida de la bandera porque nos han contado que fue algo muy emocionante. Como campeones que fuimos nos hubiese gustado verlo», confiesa antes de mirar hacia el futuro y el reto que supone intentar repetir ese instante con otra conquista: «Lucharemos para seguir con este empuje que llevamos desde hace unos años. Queremos que la gente se ilusione con nosotros, que la Fonteta esté llena todos los días y que nos vea luchar y competir contra cualquier equipo. Si podemos lograr como el año pasado una temporada de estar luchando al máximo por los títulos será perfecto».

El bronce conquistado por España en Estambul supone la segunda medalla para Vives, que vivió la emotiva despedida de Juan Carlos Navarro en el vestuario del Sinan Erdem. En ella, el capitán que deja su palmarés en diez medallas con la selección transmitió a los más jóvenes que tienen la misión de seguir con el legado: «Igualar su palmarés lo veo complicado. Los que hemos tenido la suerte de compartir estos momentos con los que fueron nuestros ídolos, con esta generación dorada que ha ganado tanto, hemos ido aprendiendo cómo hacen las cosas, viven los campeonatos y reaccionan en los momentos duros. Esa experiencia la tenemos que usar en un futuro. Ahora que se ha retirado Navarro al menos podré decir que pude jugar con uno de mis ídolos».

El catalán considera que, cuando se retire el gran símbolo como es Pau Gasol, la selección luchará por seguir subiéndose al cajón: «En el futuro se verá si el ciclo siguió o competimos al máximo y no pudimos igualar lo que es una generación histórica. Tenemos jugadores con talento y con una ambición máxima».