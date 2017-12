Todo o nada en la Euroliga Vidorreta protesta una jugada en el Palacio de los Deportes. / efe El Valencia Basket está obligado a ganar si quiere seguir con opciones de playoffEl Zalgiris de Jasikevicius llega a la Fonteta en la quinta plaza, es la revelación del torneo y fue capaz de tumbar al Fenerbahce en Estambul JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 21 diciembre 2017, 00:10

valencia. El Valencia Basket está obligado a ganar al Zalgiris en la Fonteta si quiere seguir con opciones en la Euroliga. El formato de la competición, diabólico, tan sólo permite en el horizonte tener un objetivo, el playoff para los ocho primeros. Para el resto no hay alicientes hasta que el torneo regularice los ascensos y descensos con la Eurocup. Los taronja, con un balance de 3-10 antes de la penúltima jornada de la primera vuelta, ya no se pueden permitir más tropiezos en casa si quieren mantener un listón competitivo durante la segunda vuelta y necesitan un golpe de efecto que termine con la racha nefasta de nueve derrotas consecutivas y apague el previsible incendio ambiental que puede suponer elevar la cifra a diez. La hoja de ruta del club, hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo guiar el fracaso o éxito del proyecto de la temporada al baremo de la ACB, donde el equipo de Vidorreta presenta un balance de 11-3 contando la Supercopa. Agua y aceite. Lo que es obvio es que ese punto de partida, que ha atemperado los nervios pese a las derrotas, no es un cheque en blanco para el entrenador.

Para salir de su espiral de derrotas el Valencia Basket necesita un golpe encima de la mesa. Ganar al Zalgiris de Jasikevicius, sin duda, lo sería. El equipo lituano llega a la Fonteta como la auténtica revelación del torneo, donde ocupa la quinta plaza con un balance de 8-4. Por si esto no fuera suficiente aval, el conjunto de Kaunas comparece en su mejor momento de la temporada, con tres victorias consecutivas contando el triunfo en Estambul frente al Fenerbahce por 89-90. Junto a Olympiacos, es el rival más poderoso que ha visitado el pabellón valenciano en el arranque de la Euroliga. Un envite de enjundia para un objetivo al límite.

La evolución del proyecto de Jasikevicius como entrenador, cumple su tercera temporada al frente del Zalgiris, le otorga el rol de rival incómodo. Los verdes no han dejado de crecer asimilando un estilo de juego agresivo en defensa y descarado en ataque. El veterano ala-pívot Jankunas, que junto a Milaknis y Rafa Martínez disputó el último precedente entre ambos equipos en la Fonteta, victoria valenciana por 73-59 en enero de 2011, lleva seis partidos consecutivos valorando al menos 16 puntos. La dirección de Pangos, quinto mejor asistente de la Euroliga, es el mejor símbolo de un juego fluido que lleva al Zalgiris a ser el tercer mejor ataque de la competición. El talón de Aquiles de los lituanos son las pérdidas de balón mientras que el de los taronja es el rebote, como ya quedó demostrado el martes en el WiZinc Center. El Valencia Basket es el penúltimo en la clasificación reboteadora. La baja de Williams, inédito, y la lesión de Dubljevic han tenido efectos devastadores para la presencia interior en el mal arranque de la Euroliga. Hoy volverán a tener enfrente a un equipo con cuatro referencias claras por dentro.

Van Rossom se convertirá en el cuarto jugador de la actual plantilla en llegar a los 200 partidos vistiendo la camiseta taronja. Pleiss regresó de Madrid con dolor por el codazo de Doncic en la cara pero será de la partida.