España convoca a los cuatro jugadores del Valencia Basket pese a saber que no acudirán San Emeterio lanza a canasta ante Guduric. / EFE/ERDEM SAHIN Scariolo cita a Abalde, San Emeterio, Sastre y Vives en una lista de 24, pero el día 13 dará la definitiva sin los que disputan la Euroliga R. D./EFE Martes, 7 noviembre 2017, 01:08

valencia. Sergio Scariolo hizo ayer un movimiento esperado pero no va a cambiar la situación. La Federación Española de Baloncesto (FEB) envió ayer a la FIBA la lista de los 24 jugadores preseleccionados por el entrenador para los dos partidos clasificatorios para el Mundial de China 2019, en la que figuran los cuatro del Valencia Basket, Alberto Abalde, Fernando San Emeterio, Joan Sastre y Guillem Vives. También se encuentran en la citación jugadores de los otros cuatro clubes de Euroliga, pese a saber que ninguno irá con la selección, al coincidir los partidos con la jornada de la competición europea.

Una circunstancia que ha molestado al Valencia Basket, al igual que a Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja, que ya avisaron a la FEB de que no darían permiso a sus jugadores para marcharse. Pero la Federación ha decidido que deben ser los propios jugadores los que renuncien a jugar con España. Una situación diferente a los que militan en la NBA, a los que Scariolo no ha citado, algo que no entienden los equipos españoles y que consideran un trato injusto. También Alemania convocó ayer a Pleiss, mientras que Montenegro citó a Dubljevic y Francia a Diot. Pero todos ellos se quedarán en el club taronja.

España jugará en Podgorica ante Montenegro el día 24, fecha en la que el Real Madrid debe jugar en la pista del Panathinaikos y el Unicaja Málaga recibir al CSKA Moscú, y el 25 el Valencia tiene que rendir visita al Brose Basket y el Baskonia al Estrella Roja y el Barcelona se enfrentará al Maccabi Tel Aviv en el Palau. El conjunto de Scariolo recibirá a Eslovenia el domingo 26 en Burgos.

Según la normativa FIBA, en esta lista de 24 jugadores hecha pública ayer, las federaciones pueden introducir cambios hasta siete días antes de cada partido, y con 24 horas de antelación a los mismos se debe comunicar la relación de los doce que constarán en el acta final. Es decir, el día 13 Scariolo tendrá que dar la lista definitiva sin los once jugadores de los equipos de Euroliga. En la relación de preseleccionados hay numerosas novedades, con muchos nuevos en el equipo nacional y el regreso de otros como el madridista Rudy Fernández, el pívot del Iberostar Tenerife Fran Vázquez y el escolta del Divina Seguros Joventut Sergi Vidal.