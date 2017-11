Ermal Kuqo: «El Valencia Basket tiene jugadores con talento para la NBA» Ermal Kuqo, en la pista del Fenerbahce. / juan carlos villena El exjugador del Pamesa apuesta por el conjunto taronja para la presente temporada: «No le falta de nada para luchar por jugar una Final Four» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 8 noviembre 2017, 01:01

Ermal Kuqo (Korca, 1980) fue uno de los espectadores de lujo de la visita del Valencia Basket a la pista del Fenerbahce. El exjugador del Pamesa ejerce ahora como ojeador de los Clippers

-¿Qué recuerda de Valencia?

-Es un lugar muy importante para mí porque mi hijo ha nacido allí y por eso me gusta seguir teniendo relación con la ciudad.

-¿Que sintió, siendo exjugador del club, cuando ganaron la Liga Endesa al Real Madrid?

-Me sentí muy orgulloso pero a la vez me dio un poco de rabia por no haber podido ser parte de algo tan bonito como fue el título de la ACB, o los de Eurocup que vinieron antes. Lo más importante es que el proyecto tiene continuidad.

-¿La continuidad es la clave?

-Los equipos pueden tener éxito un año, o dos años, pero cuando haces un gran trabajo durante muchos años consecutivos es algo muy complicado en el deporte.

-De aquel Pamesa de 2008, que cambió a Katsikaris por Spahija con la temporada comenzada, ya no queda casi nada.

-Creo que en aquel momento no se tuvo mucha paciencia. Recuerdo que aquel año tuve muchos problemas físicos. Fue el único año en mi carrera que tuve algo así y luego no acabé de encontrar mi rol.

-La inversión de Roig era muy alta para tan pocos resultados.

-Claro, con la inversión que se hacía en aquel Pamesa, cuando no se gana al final alguien tiene que tener la culpa y fui uno de ellos. Llegó Lishchuk y poco tiempo después ganaron la Eurocup de 2010 y me alegro mucho por él porque se convirtió en una estrella en aquel equipo.

-¿Mantiene relación con el actual Valencia Basket?

-Me hizo mucha ilusión volver a saludar a Alfonso Castilla, Chechu Mulero o Rafa Martínez, el mejor capitán de todos los tiempos.

-¿Ve a los taronja luchando por llegar a una Final Four?

-Claro que puede luchar por jugar una Final Four, no le falta de nada, porque en el baloncesto no todo es el dinero. Cuando cambias de entrenador varias veces y no bajas el nivel competitivo significa que se está haciendo un buen trabajo.

-¿Cómo tomo la decisión de dejar las pistas y ser de ojeador?

-Tengo forma física para jugar pero me llegó la oportunidad de seguir ligado al baloncesto siendo ojeador de los Clippers. Además, la persona que me llamó fue Johnny Rogers, que me fichó para el Pamesa.

-¿Tiene alguna explicación que Erick Green no juegue en la NBA?

-El secreto para que estemos viendo esta temporada su nivel es que el año pasado en Olympiacos estaba a la sombra de Spanoulis. Ahora, Green puede ser el Spanoulis del Valencia Basket.

-¿Jugadores como Abalde, Sastre o Dubljevic tienen hueco allí si mantienen su progresión?

-No puedo hablar de nombres pero el Valencia Basket tiene jugadores con talento para la NBA. Lo importante es que tengan carácter.