La entidad taronja negocia con Renfroe y Rudez acusa a Mulero de hablar mal de él El Galatasaray se pone duro con el traspaso y el croata critica al director deportivo: «No quiere que vaya a otro equipo de la ACB y juegue bien» J. C. VILLENA VALENCIA. Martes, 30 enero 2018, 23:50

El Valencia Basket está negociando con el Galatasaray el traspaso de Alex Renfroe (1.91 y 31 años) para cubrir el hueco que han dejado sus cuatro bases lesionados. La operación no es sencilla puesto que se negocia a dos bandas la duración de esa vinculación, el jugador no saldría por un contrato temporal, y el dinero a pagar al conjunto turco para liberar al americano. Dos decisiones complicadas, puesto que si los taronja firman a un base hasta final de temporada se puede encontrar, ironías del destino, con esa posición superpoblada en cuanto vayan regresando los lesionados. La opción de Renfroe es la prioritaria pero, dentro de un mercado limitado donde el baloncesto chino ofrece jugadores, el club está abierto a otras alternativas puesto que la necesidad es cerrar en los próximos días el fichaje el del base. Sobre el pívot, pese a la petición expresa de Vidorreta, el club esperará a la evolución de Williams para decidir entre él y alternativas abiertas como Kevin Jones.

El frenético día de trabajo en los despachos de la Fonteta quedó ayer alterado por la acusación de Damjan Rudez, en una entrevista a Encestando, a Chechu Mulero: «Ha hablado mal de mí a algunos equipos ACB que me querían. Mi intención es seguir en España y por eso me duele mucho. Estoy muy triste y decepcionado con él. Me hace daño. Yo soy honesto con mi club, él no lo ha sido conmigo y me voy dolido de Valencia con él. Pero eso me da ganas de demostrar cuándo se equivoca conmigo. Creo que no quiere que me vaya a otro equipo ACB y juegue bien y vea que se ha equivocado con Rudez».