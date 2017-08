Empieza la defensa de la ACB Latavious Williams saluda ayer a su llegada al aeropuerto de Manises. / vbc «Éste es un club en el que quieres estar y cuando surgió la ocasión no tuve dudas», señala Williams, uno de los jugadores que inician la pretemporada Vidorreta toma hoy las riendas del Valencia Basket con la Supercopa en el horizonte MARIAN HINOJOSA VALENCIA. Lunes, 21 agosto 2017, 01:29

Comienzan los entrenamientos de pretemporada para el nuevo Valencia Basket con Txus Vidorreta al frente. A lo largo de esta mañana, los jugadores se someterán a las preceptivas revisiones médicas, a excepción de Tibor Pleiss que ya las pasó la semana pasada. El técnico ya dirigirá por la tarde su primera sesión de una pretemporada que estará muy marcada por el Eurobasket: hasta seis jugadores no se incorporarán a la disciplina taronja mientras sus selecciones estén vivas en el campeonato.

Entre ellos se encuentran San Emeterio, Guillem Vives y Sastre, que anoche participaron en un nuevo partido preparativo frente a Venezuela. Con la lesión de Llull se espera que los tres entren en la lista definitiva de Scariolo. También estarán en el Eurobasket Bojan Dubljevic y Antoine Diot. A esto hay que añadir que Tryggvi Hlinason, a quien el Valencia Basket firmó como apuesta de futuro y tendrá ficha de EBA pero lo alternará con el primer equipo, también se encuentra con su selección, Islandia.

La vuelta a Valencia de todos ellos dependerá del papel de sus combinados en el Eurobasket, cuya final es el 17 de septiembre. El conjunto taronja se prepara desde hoy para su siguiente gran reto, la Supercopa de España, que arranca el día 23 con la semifinal ante el Unicaja. La defensa del trono de la ACB empieza el 30, con el inicio de la fase regular en Sevilla. El club ha tenido que buscar soluciones para que Vidorreta tenga mimbres en la pretemporada que da comienzo hoy.

Una de ellas ha sido fichar al base Llompart, con contrato hasta el 20 de septiembre y que en principio sólo estará como apoyo para la fase de preparación. Además, Vidorreta ha tenido que convocar a jugadores del EBA, para completar el equipo y que actúen como refuerzo. Los llamados por el entrenador son Rico, Puerto y Emil Savic. Curiosamente, el entrenador no cuenta con ningún alero en el arranque del trabajo de preparación.

El Valencia Basket disputará seis partidos de pretemporada. El primer amistoso será contra el Fuenlabrada el 1 de septiembre. El encuentro abrirá el Circuito de Pretemporada Movistar by Liga Endesa de Moralzarzal. Dos días después, los de Vidorreta volverán a jugar el la localidad madrileña frente al Morabanc de Andorra. El 9 y 10 llegará la Appart City Cup de Nantes. El conjunto taronja disputará su semifinal el sábado contra el Barcelona Lassa. En caso de obtener la victoria, el domingo se enfrentará por el título al Mónaco o al Nanterre.

El último compromiso de pretemporada fuera de casa será en la Comunitat ante el Castellón el 14 de septiembre en el pabellón de La Plana. El encuentro se ha denominado Partido Corredor, en reivindicación de la infraestructura ferroviaria que vertebre la franja mediterránea. La puesta en escena en la Fonteta tendrá lugar el día de la final del Eurobasket: en MoraBanc Andorra será el rival en la XXIV edición del Trofeo Ciutat de València.

Los actos de presentación comenzarán a las 18:00 horas. Antes del arranque del partido se procederá a la subida al techo del pabellón del estandarte conmemorativo de la Liga Endesa temporada 2016-17, la primera de la historia del club.

«Es complicado repetir lo que se logró la temporada pasada, pero vamos a salir a jugar duro cada día y a hacer nuestro trabajo en cada partido como hizo el equipo el año anterior», afirmó ayer Latavious Williams a su llegada a Manises. «Después de dos años en Rusia en los que estuve muy bien , el Valencia Basket me ha dado la oportunidad de formar parte de un gran equipo y vamos a jugar la Euroliga. Es un club en el que quieres estar y cuando apareció la ocasión no tuve dudas. He jugado mucho tiempo en España y estoy acostumbrado a este país», indicó uno de los fichajes taronja.

«Podemos hacerlo muy bien. Creo que tenemos un buen equipo y estoy convencido de que vamos a realizar una gran temporada», señaló el jugador procedente del Unics Kazan. A falta de las piezas que vayan llegado una vez completen el Eurobasket, el club tiene cerrada la plantilla con la duda de Romain Sato.

El norteamericano, con el que hay un acuerdo para esta temporada, sigue en Estados Un idos por un grave problema familiar. El club le dio unos días de plazo para decidir si esta campaña vuelve a jugar en España. Este periodo ya ha expirado. La entidad taronja sigue a la espera aunque ya rastrea el mercado en busca de alternativas. Si la encuentra, habrá un último fichaje.