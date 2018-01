Emotivo reencuentro de Pedro Martínez con sus ayudantes Pedro Martínez gesticula durante el partido. / EFE/ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ El ahora técnico del Baskonia se funde en un abrazo con Ponsarnau y Maroto al término del partido, con los que departió en la previa J. C. VILLENA Lunes, 8 enero 2018, 00:39

El saludo entre los cuerpos técnicos de ambos equipos nada más finalizar el partido fue ayer, sobre la madera del Buesa Arena, algo más que protocolario. Tras el apretón de manos entre Pedro Martínez y Txus Vidorreta, lógico que se quedara en eso puesto que no coincidieron en el tiempo de trabajo en la Fonteta, el catalán se fundió en un sentido abrazo con Jaume Ponsarnau y Juan Maroto. El último símbolo de un frío día de domingo en Vitoria entre las tres personas que consiguieron formar un cuerpo técnico que brindó la primera Liga para el Valencia Basket. Algo que, como todo en la vida, el tiempo dará la importancia que se merece. No fue el único encuentro entre los tres en el recinto vitoriano, pero sí el más especial puesto que fue la primera vez que se saludaban, como rivales, tras una batalla deportiva. «He visto a gente que quiero mucho, más allá de lo profesional. Pero ahora ya debemos centrarnos en el partido», reconocía un par de horas antes Pedro Martínez en el micrófono de Movistar Plus. Además de sus ayudantes en el banquillo de la Fonteta, el catalán tuvo la oportunidad de saludar a los que fueron sus exjugadores y también a los empleados del club con los que compartió dos años de trabajo. Más allá de las diferencias, como ocurrió con la visita a Barcelona y a Oriola, el entrenador que bañó de gloria la Fonteta 16 de junio tendrá el recuerdo de su reloj de campeón. Un fetiche que le conectará de por vida con el vestuario.

Uno de los abrazos, repitiendo una de las imágenes icónicas de la noche del título liguero, fue con Rafa Martínez. El capitán continuó con su gran momento de forma, donde ha arrebatado por méritos propios la condición de titular a Green, y agrandó su leyenda dentro de la hemeroteca de la ACB. Con su segundo triple, a los 27 segundos del segundo cuarto, igualó a Louis Bullock en el sexto puesto de triplistas históricos con 734. El quinto, Raúl Pérez, anotó 770. El siguiente reto.