San Emeterio: «Esta vez hemos trabajado mejor la recuperación»

Fernando San Emeterio tiene el alta médica para realizar esta tarde su primer entrenamiento con contacto con el Valencia Basket, el que debe de ratificar que viajará mañana con el equipo a Estambul. En esta ocasión, con respecto a la recaída que le bajó del avión a Tenerife en el último instante, las sensaciones son más positivas, aunque siempre con el asterisco puesto, tal y como ha reconocido el jugador esta mañana en la Fonteta: "En principio está todo bien, hemos esperado más tiempo para que la cicatriz sea mejor y esperamos que vaya todo bien. Las sensaciones son positivas lo que pasa que la otra vez tampoco tenía dolor hasta el segundo entrenamiento que, sin avisar, me volvió a pinchar. Creo que esta vez lo hemos llevado con más calma, hemos trabajado mejor con la recuperación. Por eso espero que en esta ocasión la prudencia nos de premio".

Con respecto a las sensaciones que está dejando el equipo, con el balance de 10-2 en el inicio de temporada, San Emeterio ha vuelto a mostrar el mismo discurso ambicioso que tuvo el pasado curso: "Somos un equipo ambicioso, que no busca excusas, pero con humildad y trabajo, sabiendo que esto es muy largo. No vamos a renunciar a nada porque el año pasado no lo hicimos y este año no lo vamos a hacer. Pero queda mucho. De momento lo que hemos tenido lo hemos ganado, que es la Supercopa, y ahora hay que seguir ahí arriba y seguir trabajando para llegar a esos meses en los que se juega todo en las mejores condiciones". El siguiente reto, será intentar ganar en la pista del actual campeón de la Euroliga, el Fenerbahce: "Vamos a Fenerbahce sin presión, sabiendo que es el actual campeón. Es uno de los campos que todo el mundo señala como bonitos de jugar allí y vamos a ir a disfrutar e intentar hacer nuestro juego allí. Si lo hacemos seguro que tenemos alguna opción de ganar".