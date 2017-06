San Emeterio: «Ellos supieron hacer las faltas más disimuladas» San Emeterio. / efe La ACB designa a uno de los colegiados de la final de Copa y a Pérez Pérez, a quien Pedro Martínez acusó de tenerle «animadversión» J. C. VILLENA Domingo, 11 junio 2017, 00:46

Si algo no se puede negar a los duelos entre el Real Madrid y el Valencia Basket es que son partidos de raza, donde no se deja nada en el vestuario. Como todo envite que se afronta así la polémica es una de las salsas. Ha habido mucha en los últimos años. La ACB designó ayer para dirigir el segundo partido al principal de la final de la Copa del Rey, el que tomó la decisión de no pitar la clara antideportiva de Taylor sobre Dubljevic que marcó los últimos segundos. En la terna también aparece, de nuevo, Pérez Pérez. El colegiado al que Pedro Martínez acuso de tener «animadversión» contra él. Más madera.

Ayer, una de las voces con más autoridad del baloncesto español, Fernando San Emeterio, pidió respeto para su equipo de una forma muy educada. Describiendo lo que ocurrió con el criterio en el último cuarto del partido del viernes: «Tienen mucha experiencia en este tipo de partidos y saben como jugarlos. Lo demostraron. Ello supieron no hacer faltas en el último cuarto o hacerlas más disimuladas para no entrar en bonus y nosotros enseguida entramos en bonus. Esos pequeños detalles marcan la diferencia».

Más allá de eso, el cántabro tiene claro que las opciones de victoria pasan por poner más intensidad si cabe en pista: «Tenemos un partido que cobra más importancia después de la derrota del viernes. Sabemos que tenemos que hacer las cosas casi a la perfección para poder ganar aquí. Tenemos que estar preparados para un partido duro. Para ganar un título te tienes que exigir rozar la perfección». El internacional apeló a creer en el sello del equipo y a la autocrítica para empatar la serie: «Tenemos que creer en lo que estamos haciendo y en el trabajo que nos ha traído aquí. Creer que podemos ganar de verdad e ir a por ello. Quizá eso es lo que nos faltó en el primer partido, el ir a por ello con convicción en los últimos instantes. Vamos a seguir dando cabezazos a la piedra a ver si la podemos romper. Firmaría un menos diez de valoración y que el equipo ganara».