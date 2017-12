Duro test para la pesadilla Abalde inicia un ataque a canasta durante el partido ante el Zalgiris. / efe/ miguel ángel polo Un mermado Valencia Basket recibe al equipo más en forma de la Euroliga JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 28 diciembre 2017, 01:01

valencia. La dolorosa racha de derrotas consecutivas del Valencia Basket en la Euroliga -el contador antes de afrontar el último partido de la primera vuelta está en diez partidos seguidos- ha tenido como efecto colateral que la botella siempre se vea medio vacía antes de afrontar los partidos. El problema es que, en la mayoría de ellos, la realidad está siendo aplastante para los taronja. El equipo de la Fonteta disputará hoy su último partido europeo de 2017 con la intención de terminar con su pesadilla... pero enfrente tendrá al equipo más en forma de la competición. El Panathinaikos de Xavi Pascual ha tomado velocidad de crucero desde noviembre y llega a la cita en la tercera plaza, con un balance de 10-4 y de 8-1 en los últimos nueve partidos. En ese segmento del torneo supera a los dos equipos que le preceden en la tabla, el CSKA y el Olympiacos, que han firmado un 7-2. Polos opuestos, el mejor contra el peor en los últimos dos meses de competición. Duro, pero objetivo.

A los problemas deportivos, de calidad de juego en los envites, y al de la confianza de nuevo se une el físico. Vidorreta volverá a contar con un equipo diezmado por las lesiones para intentar frenar al, posiblemente, grupo más físico del continente. A las ya asumidas bajas -no por ello dejan de doler- de Diot y Williams se siguen sumando Sastre, Vives (parado al recaer de su bursitis) y Sergi García, que aún no ha podido completar una sesión con el equipo. «El Valencia Basket no tiene una crisis de resultados sino de lesionados, que ya dura más de tres meses», sentenció ayer Vidorreta, que lanzó un mensaje de profundidad: «Todos los equipos españoles tenemos que darnos cuenta de que en este formato de Euroliga no nos sirven plantillas de doce. Si queremos competir en al Euroliga tenemos que ir a plantillas de catorce o quince. Sólo el Real Madrid lo ha entendido».

Dubljevic jugará con dolor, puesto que terminó el partido ante el Zalgiris volviendo a sentir molestias en el tobillo y hasta el martes no se entrenó con el resto del equipo. Así de duro está el parte de guerra para frenar a Gist, Antetokounmpo, Auguste, Denmond, Gabriel, Singleton... El único respiro para el Valencia Basket es que Calathes no se ha recuperado a tiempo y no viajó ayer a España. Lukas Lekavicius, internacional lituano, le ha tomado el relevo. El Panathinaikos basa su fortaleza en la defensa, la cuarta mejor de la Euroliga, y en el acierto en el tiro de tres. Los dos equipos llegan habiendo tirado el mismo número de triples (341), aunque los atenienses, con mejor porcentaje, han acertado en 138 por 133 el Valencia Basket.