Baloncesto | Valencia Basket Duelo de campeones en el infierno de Estambul Rudez y San Emeterio, antes de la última sesión de entrenamiento en la Fonteta. / damián torres Un Valencia Basket en racha reta al Fenerbahce de Obradovic | Los taronja llegan a la cita con el desgaste de la ACB mientras los turcos repartieron los minutos de sus estrellas en el duelo ante el Galatasaray JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 2 noviembre 2017, 01:44

El Valencia Basket visita el Ulker Arena, uno de los ambientes más calientes del baloncesto europeo, en su mejor momento de la temporada. Con la luz de gasolina en la reserva, como reconoció Txus Vidorreta antes de subirse al avión con destino Estambul, pero con un nivel de baloncesto que está siendo una de las grandes sensaciones del panorama continental. El inicio de los taronja en la Euroliga no ha sido de farol. Rinde visita al actual campeón del torneo como el equipo con la mejor defensa, estadística de tapones incluida, y el segundo en valoración. El vigente mejor equipo de la ACB ha viajado a territorio turco sin complejos y sabedor de que, si mantiene el nivel competitivo del primer mes de competición, tendrá opciones ante el Fenerbahce.

El conjunto de Obradovic, pese a las importantes bajas de Udoh y Bogdanovic, sigue siendo un equipo temible. Del grupo de favoritos para volver a levantar el trofeo de la Euroliga en la Final Four de Belgrado. Conviene recordar que es un equipo que suele ir de menos a más en una competición que se conoce al dedillo y que en la dos derrotas del arranque, en Málaga y Atenas, tuvo opciones de triunfo hasta los últimos ataques. Su único partido en casa acabó con triunfo (81-70) frente al Anadolu Efes. El balance acumulado en el infierno del Ulker Arena desde que cambió la pasada temporada el formato de la Euroliga es de 13-4. Una de esas derrotas llegó contra el Galatasaray de Tibor Pleiss. Obradovic, que se las sabe todas, elogió ayer al conjunto taronja. «El Valencia Basket es ahora mismo uno de los mejores equipos de la Euroliga por la forma de jugar que tiene», sentenció el laureado técnico del Fenerbahce.

La dos grandes novedades para Vidorreta en la competición son San Emeterio y Rudez, aunque los dos aparecerán en pista si las circunstancias del partido lo requieren. El peso del encuentro, una vez más, estará sobre los hombros de la rotación de diez jugadores que ha tenido que escalar los cinco puertos de montaña, con cinco victorias, en diez días. Es por ello que Abalde y Dubljevic no se ejercitaron hasta ayer por la tarde.

Obradovic: «El Valencia Basket es ahora mismo uno de los mejores equipos de la Euroliga»

El aspecto físico será de una de las claves. El técnico taronja no se puede permitir hacer descansar a sus jugadores más importantes en la Liga Endesa mientras que Obradovic, en la cómoda victoria de los suyos en la pista del Galatasaray (62-83), dio descanso a Datome (7 minutos de juego), Wanamaker (7) o Sloukas (12). El juego exterior titular del Fenerbahce acumuló 26 minutos de juego, los mismos que jugó Green frente al Gran Canaria y dos menos que Abalde. La lesión de Kalinic, que aún no se ha estrenado esta temporada por una lesión de espalda, ha acortado una rotación que sigue contando con estrellas como Jan Vesely o Jason Thompson. El pívot americano aún no ha explotado en Euroliga pero su hoja de servicios en la NBA, con siete temporadas en Sacramento Kings promediando en alguna de ellas más de diez puntos por partido, le convierten en un jugador a tener muy en cuenta. El Valencia Basket no gana un partido en Estambul desde 2010 y encadena tres derrotas consecutivas, frente al Efes, el propio Fenerbahce y el Galatasaray. Hoy toca cortar esa racha.