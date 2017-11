Baloncesto | Valencia Basket Bojan Dubljevic seguirá siendo baja ante Olympiacos Bojan Dubljevic disputa un balón en el partido con el San Pablo. / EFE El Valencia Basket trabaja con el montenegrino para que cuando regrese lo haga con el menor dolor posible en el Aquiles JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:53

Bojan Dubljevic seguirá siendo baja mañana ante Olympiacos, en una semana de dos partidos donde la lógica invita a pensar que también lo será el domingo ante el MoraBanc Andorra en la ACB. El Valencia Basket está trabajando con el montenegrino para que cuando regrese lo haga con el menor dolor posible en el Aquiles, una tendinitis que viene arrastrando desde el Eurobasket, del que llegó lesionado. Así lo ha confirmado hoy Txus Vidorreta en su rueda de prensa previa al partido de mañana ante los griegos: "Lo que queremos es que cuando pueda entrar lo haga si no al cien por cien, casi. Para eso necesitamos más tiempo, creo que la mejoría está siendo evidente y a ver si tenemos al verdadero Dubljevic con nosotros lo antes posible. No podemos marcar una fecha concreta para el retorno pero estamos buscando tener a un Dubljevic al cien por cien, no uno mermado que es el que estábamos viendo".

Con respecto a la situación de su equipo en la Euroliga, que encadena cinco derrotas consecutivas, el técnico se ha mostrado optimista con respecto a la semana de trabajo que han afrontado tras el pequeño descanso, físico y mental, del fin de semana: "Estoy tranquilo por ver el trabajo del equipo y por cómo jugamos al baloncesto y evidentemente no estoy contento ni satisfecho porque creo que podíamos tener un par de victorias más en Euroliga. Lo que marca el trabajo de un equipo es su capacidad de reacción y estos jugadores son irreprochables en la forma en la que nos estamos reconstruyendo de las adversidades. Estoy tranquilo pero no estoy contento porque no me gusta ni perder con mis hijos al billar en casa. Tenemos que apretar los dientes ante Olympiacos porque queremos recobrar la senda de la victoria".

Quien sí que se vestirá mañana es Guillem Vives, que sigue recuperándose de su esguince de tobillo y que, tras descansar hasta ayer, hoy ha completado un buen entrenamiento. El Olympiacos viaja hoy a Valencia sin Mantzaris pero con Spanoulis y Vidorreta ha lanzado un mensaje de optimismo para los aficionados taronja, que mañana deben hacer de la Fonteta la caldera de las grandes noches europeas: "Necesitamos el máximo apoyo para volver a la posición que nos merecemos en la clasificación y ante la entidad de un rival como Olympiacos. Estoy convencido que mañana si nosotros hacemos nuestro trabajo y hacemos el máximo la afición nos va a devolver ese máximo y multiplicado. Los que tenemos que poner al público a tope con nosotros somos los profesionales, no al revés".