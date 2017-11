Dubljevic y Abalde son seria duda para viajar a Israel la próxima semana

El Valencia Basket no va a correr ningún riesgo con Bojan Dubljevic. El montenegrino ha estado jugando, de forma consciente, con dolor en el Aquiles izquierdo desde la Supercopa. Unas molestias que han tenido picos de dolor intenso pero que gracias a su actitud y compromiso, lo primero, y las manos de los fisios de la entidad taronja, lo segundo, le ha permitido disputar 19 partidos en dos meses. Antes de viajar a Alemania se puso el freno para acabar con su tendinitis. No jugará esta semana y es seria duda para la que viene, donde los valencianos viajarán el miércoles a Tel Aviv para enfrentarse el jueves 7 de diciembre al Maccabi. Así lo confirmó ayer Vidorreta: «Lo que queremos es que cuando pueda entrar lo haga si no al cien por cien, casi. Para eso necesitamos más tiempo, no podemos marcar una fecha concreta para el retorno pero estamos buscando tener a un Dubljevic al cien por cien, no uno mermado que es el que estábamos viendo». Por su parte, Abalde afronta esta semana la segunda de las tres previstas para la recuperación de su pequeña rotura en la inserción distal del cuádriceps izquierdo.