Baloncesto | Valencia Basket Pedro Martínez: «Estoy dispuesto a escuchar una oferta de renovación del club» Las miles de personas que acuden a los festejos por el título de la ACB le piden al catalán que siga al frente del proyecto Pedro Martínez Entrenador del Valencia Basket JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 18 junio 2017, 01:04

«¡Pedro quédate, Pedro quédate!». Así recibieron al entrenador del Valencia Basket los más de 5.000 seguidores que llenaban la Plaza del Ayuntamiento en el acto centrar de la celebración del primero título liguero del club. Un mensaje en doble sentido y que también escucharon Juan Roig, Paco Raga y Chechu Mulero. Cuando una afición le pide a un técnico que se quede cuando no tiene contrato, también le están pidiendo a sus jefes que lo renueven. Puesto que una cosa sin la otra no tiene ningún sentido. Pedro Martínez estuvo en todo momento acompañado por sus hijos y su mujer durante la celebración. Fue Claudia, su hija, la que no paró de grabar los momentos álgidos del festejo, con los cánticos de apoyo a su padre como punto culminante de una tarde cargada de emociones. Hasta el propio entrenador, que no suele dejar rienda suelta a la euforia, se dejó llevar en esos momentos lanzando el puño al aire. Uno de sus gestos más característicos cuando el Valencia Basket ha conseguido ganar un partido importante.

El catalán atendió a LAS PROVINCIAS para confirmar que se sentará con el club para negociar su continuidad. O lo que es lo mismo, que no tiene tomada ninguna decisión definitiva. «Estoy dispuesto a escuchar una oferta de renovación del club», sentenció para dejar claro el punto de partida. Martínez sigue defendiendo que no había ningún pacto firmado por el que la negociación estuviera supeditada a esperar de forma obligatoria al final de temporada sino que siempre ha sido una decisión del Valencia Basket que él, como trabajador, ha respetado: «Estamos siguiendo el plan del club, es el que decidió que hablaríamos al final de temporada y cuando pase algún día, cuando nos calmemos todos después del subidón que hemos tenido, nos reuniremos y veremos si podemos llegar a un acuerdo. Así se hizo el año pasado, es la decisión del club y me adapto a ello porque acepto su punto de vista». Con respecto al cariño mostrado por la afición durante la celebración del título, quiso dejar claro que no sólo pondera lo ocurrido en los últimos días sino en las dos temporadas que ha estado al frente del primer equipo. Al final, el ruido de las redes sociales puede despistar a la hora de calibrar lo que es una mayoría o una minoría: «Estoy encantadísimo con la afición de Valencia y muy identificado con ellos. Me siento tremendamente querido, no sólo por lo ocurrido en las celebraciones sino en las dos temporadas que llevo en el club».

El técnico quiso dejar una de las claves para que esa negociación, el club sigue teniendo previsto ofrecerle la renovación, llegue a buen puerto: «El grupo tiene recorrido y ojalá que podamos seguir pero no hay que precipitarse. Tenemos que estar todos en la misma dirección, con la misma idea y con la misma sintonía».

LAS FRASES«Es el que decidió que hablaríamos a final de temporada y cuando nos calmemos nos reuniremos» «Estoy encantadísimo con la afición de Valencia y muy identificado, me siento tremendamente querido» «El grupo tiene recorrido y ojalá que podamos seguir pero tenemos que estar todos con la misma idea» «Es impresionante el nivel que han dado el playoff, es un orgullo que hayan tenido esa mentalidad» «Hemos aprendido todos este año una lección muy importante, nunca hay que rendirse»

El cuerpo técnico celebró de forma privada la consecución del título de la ACB, dejando así libertad a sus jugadores. Los entrenadores se juntaron con sus familias para festejar una gesta legendaria que nadie había soñado hasta hace muy pocos días. El mejor colofón a los festejos del trigésimo aniversario. «Sin dormir, contestando mensajes de mucha gente y muy contento», así resumió, con una sonrisa, como fue su despertar tras la noche eterna. El cansancio no impidió darle valor a lo conseguido desde el primer momento. «Estamos muy contentos pero es verdad que todos necesitamos algunos días para ver el alcance real de lo que hemos conseguido», enfatizó antes de dar valor al rendimiento de su plantilla: «Es impresionante el nivel que han dado durante todo el playoff. Si les tuviéramos que dar una puntuación estarían todos entre el ocho y el diez. Tener a tantos jugadores, durante tantos partidos y con el nivel de los equipos que hemos tenido enfrente, es impresionante. La única forma que teníamos de ganar era esa. Han estado a un nivel inconmensurable. Es un orgullo que los jugadores hayan tenido esa mentalidad».

Tras la entrevista llegó su gran baño de masas ante la afición. Con un mensaje claro, el del respeto al trabajo de su equipo: «Sois cojonudos. Hemos aprendido todos este año una lección muy importante, nunca hay que rendirse». Nunca.