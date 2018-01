Victoria aplastante del Valencia Basket (103-58)

Con un inspirado juego coral, el Valencia Basket arrolló este sábado a un Tecnyconta Zaragoza sin alma y que, tras un aceptable primer cuarto, rozó el ridículo en los dos siguientes, en los que una defensa solvente bastó a los locales para anular por completo al equipo de un impotente Jota Cuspinera y dejar encarrilado ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey.

El choque empezó con un ágil intercambio canastas del que pronto se decanto del lado local por el acierto de Bojan Dubljevic, que con diez puntos casi seguidos y varias asistencias lideró el ataque valenciano en los primeros minutos (22-16, m.6).

Eso sí, la permisiva defensa de los locales permitió que el Tecnyconta pudiera seguirle de cerca con las penetraciones de Bo Mccalebb, la eficacia de Dragovic y un par de triples de Barreiro (29-28, m.20).

La rotación llevó a ambos equipos a ataques más individualistas y en ese escenario el Valencia se movió mucho más cómodo. Las acciones de Abalde, Pleiss y San Emeterio le permitieron abrir hueco en el marcador sin apenas esfuerzo (41-28, m.13)

Pero, el regreso a la pista de Van Rossom, permitió al Valencia recuperar su juego colectivo y disparar su ventaja. Con Tomas Bellas algo perdido, Jota Cuspinera tuvo que acortar el descanso de McCalebb para tratar de evitar perder todas sus opciones antes del descanso pero a los locales les bastó una defensa correcta para ver cómo su rival se estrellaba.

103 Valencia Basket Van Rossom (7), Rafa Martínez (5), Doornekamp (12), Will Thomas (7), Dubljevic (12) -cinco titular- Puerto (4), Sergi García (-), Abalde (11), Rudez (13), San Emeterio (15), Pleiss (14) y Hlinason (3) 58 Tecnyconta Zaragoza McCalebb (18), Blums (3), Barreiro (6), Dragovic (9), Varnado (4) -cinco titular- Triguero (7), Bellas (2), Mazalin (2), Urtasun (2), Michalak (-), De Jong (3) y Suárez (2) PARCIALES: 29-28, 31-7 (60-35), 24-6 (84-41) y 19-17 (103-58) ÁRBITROS: Perea, Oyón y Sacristán. Sin eliminados incidencias: partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 8.000 espectadores

Además, la ágil circulación del balón de los locales mareó a la inexistente defensa maña y permitió al Valencia machacar la moral de su rival desde la línea de tres puntos. Y los ex maños Van Rossom y Rudez fueron sus verdugos, más despistado estuvo Sergi García en su primer enfrentamiento ante el que era su equipo hace apenas un mes (60-35, m.20).

Con la moral por el suelo, el Zaragoza recibió un 7-0 de salida que llevó a Jota Cuspinera a tener que pedir un tempranero tiempo muerto para evitar un suplicio pero apenas nada cambió. Sólo que el Valencia tuvo que hacer aún menos esfuerzo porque la falta de confianza maña hacía que fallaran tiros cada vez más fáciles (80-39, m.28).

Intentó Tomás Bellas tirar del carro de su equipo pero su loable actitud no tuvo premio y la ventaja local no dejó de crecer lo que dio pie a Txus Vidorreta a dar minutos a Josep Puerto y a Triggvy Hlinason, al que la Fonteta había reclamado insistentemente. El Zaragoza aprovechó la fiesta para de la mano de McCalebb y Triguero maquillar el resultado pero no su imagen.