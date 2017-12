Terapia de grupo en la Fonteta (86-64)

El viernes por la noche, tras perder frente al Estrella Roja en la Euroliga, el Valencia Basket reservó una visita con su psicólogo particular. Menos de 48 horas después del octavo golpe consecutivo en la Copa de Europa, que dejó la moral de la afición taronja muy dañada, el equipo se volvía a ver las caras con su gente. Como en toda terapia de pareja que se precie, el inicio fue de desconfianza. De recelo. Eso se notaba en el ambiente del diván de la Fonteta. Tanto fue así, tanto daño ha sufrido la moral de la tropa, que cuando el Delteco GBC bajó la renta de dieciocho que tenía el Valencia Basket en el tercer cuarto a diez, con un parcial de 0-8 que puso el 51-41, el tiempo muerto pedido por Vidorreta mutó en otro escenario de nervios, con aspavientos en la grada y caras serias en el banquillo. Algo lógico, puesto que las heridas de los colapsos reincidentes están aún muy frescas. Pero los taronja no estaban dispuestos a volver a casa con otro disgusto y fulminaron el sueño del GBC desde la defensa, lo que no ocurrió en las remontadas pretéritas, para acabar dando a su afición una tarde de fiesta en el pabellón de Hermanos Maristas, puesto que el partido acabó con la máxima renta.

El paso al frente de Rafa Martínez, MVP compartido de la jornada con Todorovic, merece un análisis propio. El capitán apareció en el momento justo. Nadie mejor que él conoce en ese vestuario los procesos internos de la toma de decisiones en el club. Atajar esos nervios iniciales que llevan al vértigo en el palco era fundamental. Perder ante el GBC hubiera supuesto una ‘mascletà’ en la Fonteta y el dueño del brazalete no estaba dispuesto a pasar por ese trago. Sus 24 puntos, con 6 de 7 en triples los últimos celebrados con el puño en alto, fueron el símbolo del diván y de un encuentro donde se minimizaron las fisuras, algo que estaban buscando en las últimas semanas, y que llegó en el mejor momento, para acabar con una racha de tres derrotas consecutivas y para dejar al Valencia Basket segundo en la ACB.

La defensa mostrada ante el Delteco GBC debe ser el brote verde para crecer en la Euroliga. Los 64 puntos del rival es el menor registro encajado por los taronja esta temporada en la ACB. De ese trabajo forzaron 21 pérdidas del equipo vasco, que acabaron en 37 puntos en el casillero local. La mayor fluidez en el juego se plasmó en las 23 asistencias, 8 de ellas de Van Rossom.

86 Valencia Basket Vives (6), Green (4), San Emeterio (13), Thomas (9), Pleiss (5) -cinco titular- Vives (6), Rafa Martínez (24), Abalde (5), Van Rossom (2), Dubljevic (12) y Hlinason (-) 64 Delteco GBC Pérez (12), Van Lacke (7), Swing (8), Clark (12), Norel (7) -cinco titular- Agbelese (2), Chery (4), Oroz (-), Salvó (5) y Fakuade (7) ÁRBITROS: Pera, Araña y Zamorano. Eliminaron por faltas personales al visitante Swing (m.36) INCIDENCIAS: partido correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.400 espectadores

El conjunto taronja tardó en arrancar, en el ambiente aún flotaba el regusto amargo con sabor a Estrella Roja, pero desde el 10-15 realizó unos últimos trece minutos de primera parte muy serios. Sin alardes, pero manteniendo la concentración. El dato que certifica ese axioma es que, en la primera parte, el Valencia Basket le ganó la lucha por el rebote al Delteco GBC, el mejor de la ACB en este aspecto, por 15-9. Lo más destacado del parcial de 28-11 que llevó al marcador a la máxima renta local (38-26 tras triple de Abalde) es que no llegó con un impulso, con un arreón de un par de minutos, sino que fue un goteo para ir subiendo poco a poco, ataque a ataque, esa máxima renta. Con el soplo de aire fresco que le han dado Dubljevic y Abalde a la rotación de Vidorreta, las piernas de San Emeterio y Pleiss lo agradecen, el Valencia Basket se marchó al descanso con una renta solvente (41-30)... pero no definitiva. Si algo se ha aprendido en la Fonteta, a base de remontadas y colapsos, es que nunca se puede dar un partido por ganado hasta que suene la bocina.

Para evitar ese momento de susto, Doornekamp comenzó el tercer cuarto anotando un triple (44-30). En el ‘scouting’ del partido la plantilla tenía la orden de aprovechar la ventaja del rival que más triples concede a su oponente en la ACB. El buen acierto desde más allá del arco (15 de 35) fue otra de las claves. Cuando el GBC bajó la renta valenciana a diez, San Emeterio contestó primero y Rafa Martínez cerró la posible hemorragia (56-48). Fue el último momento de dudas en el diván. El 30-16 del último cuarto disipó todas las dudas y los nervios. Ahora toca hacerlo en la Euroliga.