Sigue en directo el Montakit F. - Valencia Basket aquí Ivan Buva, en el último entrenamiento en la Fonteta. / J. Signes El Valencia Basket está obligado a ganar para no perder la estela de la tercera plaza | El equipo taronja volverá a depender de sí mismo para alcanzar al Barça, que ayer ganó al Andorra, si logra vencer en el Fernando Martín SARA L. SANTOS Valencia Domingo, 6 mayo 2018, 11:40

El Montakit Fuenlabrada recibe al Valencia Basket en el choque correspondiente a la jornada 31 de Liga ACB, a las 12:30 horas en el Pabellón Fernando Martín.

LA PREVIA de Juan Carlos Villena

El Valencia Basket visita hoy la complicada pista del Fuenlabrada con la obligación de ganar, así está el listón de la semántica a cuatro jornadas para finalizar la Liga Regular, si quiere seguir dependiendo de sí mismo para, al menos, acabar tercero en el inicio del playoff. El triunfo de ayer del Barcelona ante el MoraBanc Andorra deja al equipo de Pesic con dos victorias de ventaja, con lo que un triunfo de los valencianos volvería a dejar la puerta abierta para que, en la penúltima jornada, lograran superar al conjunto catalán, que visitará la Fonteta.

Si el partido ante el Joventut de la última jornada era una cita con trampa, la de hoy no lo será menos en territorio madrileño. El Fuenlabrada llega con una herida abierta de siete derrotas consecutivas. Es un dato objetivo, aunque también lo es afirmar que, con un balance de 15-15 y a un triunfo de la zona de playoff, el equipo del Néstor García no puede dejar pasar más partidos en casa en lo que resta de Liga Regular si quiere aspirar a que su temporada no acabe en pocas semanas. Tras una primera vuelta espectacular, que le llevó a ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Las Palmas, su balance de 4-9 en lo que llevamos de segunda vuelta le ha condenado a la décima plaza.

El Valencia Basket llega a la cita con nueve jugadores de la primera plantilla, teniendo en cuenta que uno de ellos lleva en el equipo tres días. El club completó el viernes la inscripción de Ivan Buva en la ACB tras recibir toda la documentación desde Turquía y el croata, tal y como confirmó Vidorreta, tiene todas las papeletas para debutar. La situación, obliga. La lesión de Rafa Martínez, que mantiene en vilo a la entidad hasta que se le realicen en los próximos días las pruebas complementarias en la rodilla, obligará a trastocar la rotación de los valencianos. Por enésima vez en lo que va de temporada. Tras la baja del capitán es el momento de que Erick Green de un paso al frente. Para el californiano es un 'ahora o nunca' si quiere seguir con opciones de renovar su contrato de taronja. El momento ideal para demostrar sobre la pista todo su potencial, atenuado en la rotación por la meritocracia que llevó a Martínez a inscribir su nombre de titular.

Con la baja del catalán, Sastre tendrá que ayudar en el puesto de escolta, ya que Van Rossom y Sergi García siguen siendo los únicos bases del equipo. Ese movimiento deja a Abalde como único alero de la plantilla hasta el regreso de San Emeterio, previsto para el próximo domingo ante el Estudiantes, con lo que se abre de nuevo la opción para ver a Doornekamp jugando minutos al tres. Todo ese movimiento de piezas finaliza en Ivan Buva, que tendrá su primera opción de demostrar su calidad con tan sólo tres entrenamientos con el equipo. Su buen estado de forma y las sensaciones del cuerpo técnico con él en los primeros días de trabajo invitan al optimismo.

El Fuenlabrada recupera para el partido a Eyenga, mientras ha dado de baja a Karnowski. La mejora de las molestias físicas de Popovic será una de las claves para determinar sus opciones de triunfo. El croata es el quinto anotador de la ACB y el que más triples encesta.